von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

VS-Marbach – Krippenspiele, der Besuch von Christmetten sowie von Vesper- und Festgottesdiensten, gehört für viele Menschen zur Gestaltung der Weihnachtstage einfach dazu. In diesem Jahr sieht das jedoch ganz anders aus. Noch ist offen, wie Gottesdienste an den bevorstehenden Feiertagen unter Corona-Bedingungen angeboten und besucht werden können. In der Evangelischen Matthäusgemeinde in Marbach hat Pfarrerin Bettina von Kienle auf diese ungewöhnliche Situation reagiert und mit engagierten Mitarbeitenden eine CD mit Texten und Musik von Mitgliedern der Matthäusgemeinde herausgebracht.

Die Idee ist, vor allem wenn man keinen Gottesdienst miterleben kann, „Weihnachten spirituell zu teilen“, erklärt die Pfarrerin. Das, was wichtig ist an Weihnachten, was für uns zu Weihnachten gehört, die vertrauten Texte, Stimmen, Lieder und Instrumente zu hören. Das bietet die Weihnachts-CD, ein Gemeinschaftsprojekt, an dem viele Gemeindeglieder mitgewirkt haben.

Die Beteiligten erzählen und teilen, was ihnen Weihnachten bedeutet, was ihnen wichtig ist, erzählen Geschichten und tragen Gedichte vor, sprechen sich gegenseitig die Weihnachtsbotschaft zu und machen Mut in Corona-Zeiten. Das alles wird umrahmt von Musizierenden aus der Gemeinde. Das Fazit der Pfarrerin: „Mir wurde bewusst, welch großer Schatz in der Gemeinde vorhanden ist an gelebtem Glauben und Erfahrungen. Ich bin dankbar für alles, was hier geteilt wurde. Weihnachten mit all seinen Facetten taucht auf der CD auf, Fröhliches, Besinnliches, aber auch Nachdenkliches.“

Um diese Idee umzusetzen, hat sich Thomas Hembach in den letzten Wochen unermüdlich engagiert. Er hat zahlreiche Gemeindeglieder besucht und deren Texte aufgenommen, mit musikalischen Beiträgen zusammengeschnitten und in langer Arbeit auf CDs gebrannt. Für die Cover-Gestaltung haben die Buben und Mädchen vom Marbacher Kindergarten bunte Motive gemalt. Am Samstag, 19. Dezember, wird die Weihnachts-CD in der Zeit von 9 bis 12 Uhr am Stand der Matthäusgemeinde bei Edeka-Weissmann in Brigachtal für eine kleine Gebühr von zwei Euro verkauft. Der Gewinn kommt dem Gemeindehilfsverein zugute.

Außerdem sollen hier gegen eine Spende selbstgebackene Weckenmänner und handgezogene Kerzen abgegeben werden, informiert Elke Lange, Vorsitzende des Ältestenkreises der Matthäusgemeinde. Per Mail kann die Weihnachts-CD unter matthaeus-vl@t-online.de auch bestellt werden.