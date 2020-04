von uwe spille

Es ist das perfekte Sinnbild für eine überbordende Gehorsamspflicht. Ein kleines Schaukelspielzeug für Kinder, das im Zuge der Sanierung der Rietstraße hier aufgebaut wurde. Und an dem jetzt ein Corona-Warnschild angebracht wurde. „Schmierinfektion„, so wird einem von selbsternannten Experten und Menschen, die reden, als hätten sie Medizin studiert, auf kritische Nachfrage bei Facebook erzählt.

Diese Sperrung macht virologisch offenbar keinen Sinn. Bild: Spille

Tatsächlich hat der echte Virologe Christian Drosten von der Charité Berlin, der nach der Kanzlerin das mittlerweile bekannteste Gesicht Deutschlands ist, erst kürzlich in seiner, ebenfalls der Kanzlerin ähnlichen, unaufgeregten Art genau diese Möglichkeit der Infektion so gut wie ausgeschlossen. Zwar hätten Tests, so berichtete er in einem Podcast, die Möglichkeit gezeigt, dass sich das Virus auf Oberflächen halten kann. Im Alltag habe man es aber eher mit sehr geringeren Mengen zu tun, beispielsweise, wenn jemand geniest hat. „Dann sind erst einmal nur sehr geringe Mengen des Virus auf einer Oberfläche“, versichert er glaubhaft. Selbst wenn man dort hinein fasst, verdünne sich das Sekret auf der Haut weiter, es kommt mit dem sauren Milieu der Haut in Berührung, führte Drosten aus. Und mache eine Gefahr für den Alltag gering.

Auch das Centers of Disease Control and Prevention (Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention der USA) hält die Berührung von Oberflächen auch nicht für einen maßgeblichen Übertragungsweg. Und selbst das Robert-Koch-Institut, Gralshüter der Infektionsschutzgesetze der Republik, geht davon aus, dass der Hauptübertragungsweg sogenannte „Tröpfcheninfektionen“ sind, die bei direktem Kontakt mit einer infizierten Person entstehen. Fazit: Liebe Stadt, entfernt schleunigst diese unsäglichen Schilder an den Schaukeltieren. Denn da kann ein Kind eh nur einzeln drauf rumhoppeln. Und nicht in Gruppen.