Es war nicht nur ein heißes, sondern auch spannendes Wochenende auf dem Modellfluggelände der Modellfluggruppe Villingen-Schwenningen, die den Kunstflugwettbewerb des International Miniature Aerobatic Clubs (IMAC) ausrichtete. Es war der dritte von vier Wettbewerben zur Deutschen Meisterschaft. Präzision war bei den Piloten der bis zu 25 Kilogramm schweren und mit bis zu zweieinhalb Metern Spannweite großen Maschinen gefragt. Es mussten zehn vorgegebene Figuren des Wettbewerbsprogramms, auf die sich die Teilnehmer seit dem Frühjahr vorbereiten konnten, geflogen werden. Eine weitere Aufgabe erhielten die Piloten erst am Samstagmorgen beim Briefing.

Matthias Schmidt ganz vorne

Matthias Schmidt von der Modellfluggruppe Villingen-Schwenningen belegte in der Klasse Unlimited, der schwierigsten Klasse, den ersten Platz und ist damit auf dem besten Weg, beim letzten Wettbewerb im September in Gommersheim den Deutschen Meistertitel zu erfliegen. Der Samstagabend stand im Zeichen des Freestyle-Wettbewerbs, bei dem die Piloten eigene Choreografien mit selbst gewählter Musik und teils eingesetzter Pyrotechnik flogen. Auch in dieser Kategorie sicherte sich Schmidt den ersten Platz.

Bis man so weit ist, so ein Modellflugzeug sicher in der Luft zu kontrollieren, bedarf es nicht nur viel Training, sondern auch handwerklichem Geschick. „Modellflieger sind in erster Linie auch Modellbauer“, sagt Toni Rottweiler, der in der Modellfluggruppe Deißlingen aktiv ist und zur Freestyle-Vorführung zwei Doppeldecker mitgebracht hat. Wenn es Richtung Winter geht, wird viel Arbeit in der Werkstatt zur Optimierung der Maschinen investiert. „Bei einem Doppeldecker habe ich einen neuen Fünfzylinder-Sternmotor mit 300 Kubikzentimetern Hubraum eingebaut“, erzählt Rottweiler. Mit 19 PS seien da schon 180 Stundenkilometer möglich. Elf Modellflugzeuge hat Rottweiler in seinem Bestand. Seine Werkstatt hat er mittlerweile auf 83 Quadratmeter erweitert und mit einem entsprechenden Maschinenpark und einem 3-D-Drucker ausgestattet: „So kann ich auch ein Ersatzteil problemlos selber herstellen.“

Berthold Reisle und Helmut Berbig sind begeisterte Mitglieder in der Modellfluggruppe VS. Die Vereinskollegen sind fasziniert vom Modellsegelflug. „Es ist die Herausforderung, ohne Motor und nur mit Thermik zu fliegen, wenn der Segelflieger mit fünf Metern Spannweite durch die Luft gleitet“, so Riesle. Rund 30 Minuten sei man so in der Luft, genieße die Ruhe, bis man nach dem Landen den nächsten Vereinskollegen mit Schleppflugzeug in die Luft bringe. Berbig schwärmt von den Begegnungen mit Milanen, die völlig ungestört mitfliegen würden. Berbig ist erst seit fünf Jahren im Verein und hat zum Renteneintritt ein Modellflugflugzeug von seiner Frau geschenkt bekommen. „Man lernt nicht nur fliegen, sondern erhält beim Modellbau auch viel Einblick in die Mechanik und Elektronik und es ist der Austausch unter den Mitgliedern, was das Hobby so angenehm macht“, sagt Berbig.

Lehrer bringt das Modellfliegen bei

Wie man so weit kommt, ein Modellflugzeug sicher zu fliegen, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Matthias Eschbach. „Interessierte Modellflieger können sich gerne bei uns melden, dafür bieten wir das Lehrer-Schüler-Fliegen an“, sagt Eschbach. Lehrer und Schüler haben je einen Sender, der Lehrer startet das Modellflugzeug. „In der Luft kann dann der Lehrer an den Schüler übergeben, damit dieser die Flugeigenschaften des Modells kennenlernt“, erklärt Eschbach. Nach und nach, je nach Vorkenntnissen und Leistungsvermögen, könne man dann Schüler auch starten und landen lassen. Die Ausrüstung dazu werde vom Verein zur Verfügung gestellt.