Die Spedition Noerpel hat den Umzug abgeschlossen und ein modernes Terminal bezogen. Inzwischen arbeitet das Noerpel-Team in dem neuen Gebäudekomplex, nur rund 600 Meter vom bisher genutzten Areal auf Herdenen entfernt, direkt am Nordring gegenüber des früheren Familienparks. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Aufgrund des großen Engagements der rund 100 Mitarbeiter habe der Umzug reibungslos geklappt – und das bei laufendem Betrieb: „Wir haben in kürzester Zeit Möbel, Geräte und Hallenequipment verlagert und alle Arbeitsplätze eingerichtet. Jetzt ist alles an seinem Platz, die IT funktioniert und der Start in unserem neuen Terminal ist geglückt“, sagt Darko Ilic, Niederlassungsleiter in Villingen-Schwenningen.

Gut ausgestattet

Das 10.000 Quadratmeter große Speditionsterminal biete dem Noerpel-Team perfekte Arbeitsbedingungen: An 82 Verladetoren docken die Lastwagen an, um Waren anzuliefern oder aufzunehmen. In der 7.300 Quadratmeter großen Halle werden die Transportsendungen umgeschlagen und versandfertig gemacht, heißt es weiter.

„Der Start ist geglückt.“ Darko Ilic, Niederlassungsleiter

Damit der Hallenverkehr schnell und reibungslos funktioniert, verfügt die Umschlaghalle über einen besonders breiten Mittelgang. Mehr als 2.000 Quadratmeter nutzt Noerpel als Bürofläche. Auch das Außengelände bietet viel Platz: Auf dem 42.000 Quadratmeter großen Grundstück, das ist die Ausdehnung von sechs Fußballfeldern, stehen umfangreiche Verkehrs- und Abstellflächen für Fahrzeuge sowie Ausrüstung zur Verfügung.

2100 Sendungen täglich

Noerpel wickelt täglich im Durchschnitt etwa 2100 Sendungen mit etwa 580 Tonnen in Villingen ab, teilt eine Sprecherin zudem auf Anfrage mit.

Beim Bau des neuen Standorts legte die Noerpel-Gruppe ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, heißt es in der Pressemitteilung weiter:

Beispielsweise benötige das neue Gebäude nur 40 Prozent der Energie, die eine konventionell errichtete Immobilie verbrauchen würde.

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach erzeuge einen Großteil des benötigten Stroms, erklärt Noerpel weiter. Zudem: Die Hallenfassade bestehe aus recycelbaren Metall-Kassetten-Elementen und der Neubau wird mit einer energiesparenden Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt. Zusätzlich seien auf dem Gelände E-Ladesäulen für Autos installiert, die Vorrüstung für Elektro-Lastwagen sei vorgesehen.

Die 1881 gegründete Noerpel-Gruppe ist nach eigenen Angaben heute einer der führenden Logistikdienstleister in Süddeutschland. Mit 22 Standorten in Deutschland und der Schweiz, davon allein 15 in Baden-Württemberg und Bayern, gilt das Familienunternehmen aus Ulm als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen der Branche. Im Geschäftsjahr 2022 habe die Noerpel-Gruppe einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro erwirtschaftet.