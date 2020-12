Die SPD-Kreisverbände Schwarzwald-Baar und Ortenau haben ihre Kandidatin für die Bundestagswahl 2021 gewählt. Für den Bundestagswahlkreis 286 schicken die Sozialdemokraten die Schwarzwald-Baar-Kreisvorsitzende Derya Türk-Nachbaur ins Rennen um ein Bundestagsmandat. Sie war die einzige Kandidatin und wurde von den anwesenden Mitgliedern mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt.

Platz gab es reichlich in der Schwenninger Neckarhalle, in der die Nominierungsversammlung unter höchster Beachtung der Corona-Maßnahmen stattfand. Genau 30 Stimmberechtigte kamen zu der Veranstaltung. Dass nur so wenige den Weg in die Neckarhalle gefunden hatten, konnte der stellvertretende Kreisvorsitzende Oliver Freischlader nachvollziehen. „Ein Großteil unserer Mitglieder gehört zur Risikogruppe.“

Derya Türk-Nachbaur ließ in ihrer engagierten Vorstellungsrede keinen Zweifel daran, dass sie fest entschlossen ist, 20 Jahre nach Christa Lörcher wieder ein SPD-Bundestagsmandat in den Schwarzwald-Baar-Kreis zurückholen zu wollen. Ihre Kandidatur begründete sie damit, dass sie „in der Herzkammer der Demokratie, dem Deutschen Bundestag, gegen die Ungerechtigkeit kämpfen will“, wie sie sagte. Sie wisse was es bedeute, in Armut aufzuwachsen und deswegen aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt zu werden. Diese Erfahrung habe ihr das Handwerkszeug gegeben, sich für andere Menschen einzusetzen. „Das macht uns Sozis aus. Wir stehen für Solidarität ein wie sonst keine andere Partei.“

SPD-Bundestagskandidatin Derya Türk-Nachbaur während ihrer engagierten Vorstellungsrede, die sie bei der Nominierungsversammlung für die Bundestagswahl 2021 in der Schwenninger Neckarhalle gehalten hat. Aufgrund der Corona-Situation kamen 30 Stimmberechtigte in die Halle. | Bild: Sprich, Roland

Die Corona-Krise würde die Versäumnisse der vergangenen Jahre deutlich vor Augen führen, sagte sie mit Blick auf die Situation im Pflegesektor. Die Krise setze Ängste frei, die wiederum Nährboden für Rechtsextremismus seien. „Die braun gefärbten Tabus von gestern sind die blau gefärbten Bürgerlichen von heute, die in Nadelstreifenanzügen in unserem Parlament sitzen“, sagte sie mit Blick auf AfD. Als SPD wolle man den Menschen Lösungen anbieten und ihnen die Ängste nehmen. Es brauche eine starke SPD, „damit die Brandmauer gegen rechts stabil und sicher steht.“ Diesem Kampf gegen den Faschismus und für die Demokratie habe sie sich verschrieben. Sie möchte ein lautes und unbeugsames Brückenglied zwischen der stillen Mehrheit und den Entscheidungsträgern in Berlin sein.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Derya Türk-Nachbaur will sich dafür stark machen, dass Arbeitnehmer keine Angst vor Altersarmut haben müssen, „weil sie mehr als Dank und Anerkennung und ein müdes Klatschen dafür verdienen, dass sie den Laden Deutschland am Laufen halten.“ Sie fordert Tarifverträge, starke Gewerkschaften und faire Löhne. Die Abschaffung von Hartz IV nach Plänen der Bundes-SPD sei ebenfalls ein wichtiger Schritt, den Bürgern die Angst vor Armut zu nehmen. Weiter auf der Agenda ihrer energischen Rede standen Chancengleichheit bei Bildung und Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 als Ziel setzen. Zu regionalen Aspekten machte Türk-Nachbaur keine Aussagen.

Die Liste der Aufgaben sei lang, sagte die Bundestagskandidatin. „Eine SPD mit einer klaren Haltung wird gebraucht, die sich selbstbewusst von der CDU absetzt.“

Als eine der ersten Gratulanten nach der Wahl schaltete sich die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken per Videoschalte aus Berlin zu und stärkte der Kandidatin aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis den Rücken. Es komme in den nächsten Monaten bis zur Wahl darauf, an, „die Menschen davon zu überzeugen, wovon wir schon längst überzeugt sind. Die Zukunft kommt nicht, die haben wir in der Hand“, so Esken.