Umfangreiche Kürzungen im Buslinienverkehr ab dem Fahrplanwechsel am 4. Oktober. Es gilt im Wesentlichen wieder das Fahrplankonzept von 2019. Der Rufbus kommt zurück. Einige Verbesserungen wie der Nachtbus bleiben aber bestehen. Stadt will rund 2,4 Millionen Euro einsparen

In welchem Umfang die Haushaltskrise der Stadt die Bürger betrifft, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Viele Entscheidungen werden erst in den nächsten Wochen und Monaten getroffen werden. Ein erster Paukenschlag, der erahnen lässt, was