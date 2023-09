Ein 27-Jähriger muss sich am 28. September vor dem Landgericht in Konstanz wegen des Vorwurfs der besonders schweren räuberischen Erpressung verantworten.

Bei Wohnungsdurchsuchung Schlagring gefunden

Ihm wird vorgeworfen, am 12. Mai unter Verwendung einer Schreckschusspistole die Sparkassenfiliale in der Erlenstraße in Villingen-Schwenningen überfallen und dabei 5.500 Euro Bargeld erbeutet zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beim Angeklagten soll ferner ein Schlagring aufgefunden worden sein.

Vier Zeugen sind geladen

Angeklagt ist der Mann wegen besonders schwerer räuberische Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubten Führen einer Schusswaffe und vorsätzlicher Besitz einer verbotenen Waffe. Der Prozess findet an einem Tag statt, es sind vier Zeugen geladen und ein Sachverständiger.