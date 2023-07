Ein großes, rotes Schild verkündet schon an der Tür: Diese Sparkassenfiliale gibt es in der bisher bekannten Form bald nicht mehr. Zum 29. Juli 2023 wird sie in eine reine Selbstbedienungs-Geschäftsstelle umgewandelt.

Betroffen ist die Filiale am Villinger Falkenring. Bereits seit dem 1. Juni ist der dortige SB-Bereich außerdem von 23 Uhr bis 5 Uhr geschlossen. Grund ist die Vielzahl von gesprengten Geldautomaten. Man möchte potenziellen Übeltätern so von vornherein den Zugang verwehren.

Schilder weisen auf die Änderung und die nächtliche Schließung hin. | Bild: Göbel, Nathalie

Doch warum wird die Geschäftsstelle zum SB-Terminal, in dem künftig nicht mehr als Geldautomat, Überweisungsterminal und Kontoauszugsdrucker stehen? Die Umwandlung spiegele das veränderte Kundenverhalten wieder, sagt Michael Pohl, Pressesprecher der Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Michael Pohl, Pressesprecher der Sparkasse Schwarzwald-Baar. | Bild: Eric Dörr

Mehr als 70 Prozent der Sparkassenkunden würden mittlerweile Onlinebanking nutzen. Auch im Steppach würden Geldautomat und SB-Terminal gut genutzt, weshalb der Standort auch nicht aufgegeben werde.

90 Prozent weniger Kassenposten

Die Kassenposten, also etwa Barabhebungen am Schalter oder die Abgabe von Überweisungsträgern, seien indes stark rückläufig: In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Kassenposten im Falkenring um 90 Prozent zurückgegangen.

„Letztlich entscheidet die Nachfrage.“ Michael Pohl, Pressesprecher der Sparkasse Schwarzwald-Baar

„Wir würden gerne überall bleiben, wo wir sind“, sagt Michael Pohl. „Doch letztlich entscheidet die Nachfrage.“ Bisherigen Kunden der Filiale seien angeschrieben worden. Ihre bisherige Kundenberaterin empfängt sie künftig in der Hauptstelle in der Gerberstraße.

Künftig wird die Niederlassung im Wohngebiet Steppach ohne Mitarbeiter betrieben. | Bild: Göbel, Nathalie

Die Filiale im Steppach ist nicht die erste, die in ein SB-Terminal umgewandelt wird. Im Frühjahr hatte es die Filiale in Peterzell bei St. Georgen getroffen. „Anfangs war das natürlich ein Thema“, räumt Pohl ein.

Doch das Verständnis der Kunden sei groß, vor allem, wenn sie die Zahlen zu sehen bekämen. „In Peterzell hatten wir zuletzt pro Öffnungsstunde einen Kunden. Da ist die Faktenlage relativ eindeutig.“

Wie sieht es mit anderen, kleineren Filialen wie im Villinger Wohngebiet Haslach aus? Hier sei keine Veränderung oder Umwandlung geplant, so der Pressesprecher. Aktuell unterhalte die Sparkasse Schwarzwald-Baar in ihrem Verbreitungsgebiet noch 30 mit Personal besetzte Filialen.