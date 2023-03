Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Spannende Stunden für TV-Köchin Luisa Zerbo aus VS: So lief ihr Finale beim Gastro-Gründerpreis

Die Köchin und Konditorin, Buchautorin und „The Taste“-Finalistin stellte sich am Freitag einer Fachjury bei einem bundesweiten Wettbewerb. So kam das Konzept ihres Brunch-Cafés „Oni & Lu“ beim Preisgericht an.