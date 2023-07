Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7R der St.-Ursula-Schulen Villingen hatten im Rahmen des Sozialprojektes, das alljährlich auf dem Lehrplan der siebten Klassen steht, eine sehr gute Idee.

Kleine Häppchen machen Freude

Mit kleinen Häppchen, Kuchenstücken und weiteren kulinarischen Köstlichkeiten standen die Jugendlichen an zentraler Stelle am Villinger Latschariplatz und boten ihre Delikatessen zum Verkauf an.

Nicht nur, dass die Heranwachsenden beim Kundenkontakt unterschiedlichste Erfahrungen machen konnten, auch das Gefühl, etwas Gutes auf den Weg zu bringen, war beste Motivation für die Jugendlichen, hier einen Teil ihrer Freizeit zu investieren. Natürlich wollten die Akteure dann auch wissen, wohin das Geld fließt.

Der ehemalige Lehrer Jörg-Dieter Klatt gehört zur evangelischen Kirchengemeinde Oberbaldingen und ist dort für die Spendenpartnerschaft mit dem Kinderwerk Lima zuständig. Dazu gehört auch, über die Arbeit des Kinderwerks Lima zu berichten. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgte die Schülerschar die Darstellungen über die sozialen Verhältnisse und die bisweilen miserable Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen in dieser Millionenmetropole Perus.

Unterstützung in vielen Bereichen

Ob geregelter Schulbesuch, ständige Versorgung mit Nahrung, ob Unterstützung in praktisch allen Lebensbereichen oder die geistliche Betreuung mit dem Aufzeigen sinnvoller Lebensperspektiven, alle diese Themen gehören zum Aufgabenfeld des Kinderwerks Lima. Nicht ohne Stolz übergaben die Siebtklässler den erstaunlichen Betrag von 400 Euro in Anwesenheit des Projektbetreuers Matthias Ketterer. Informationen auch unter www.kinderwerk-lima.de