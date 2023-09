Sommer, Sonne, Eis. Wenn die Temperaturen noch einmal klettern, lockt die kühle Erfrischung. So gönnt sich beispielsweise Linda Oberrauter aus St. Georgen eine Waffel mit je einer Kugel Mango- und Limoncello-Eis. So genießt die Erzieherin der Kindertagesstätte ihre Mittagspause.

Linda Oberrauter aus St. Georgen gönnt sich in der Pause zwei Kugeln Eiscreme. | Bild: Susanne Rothweiler

Eiscafé Raben

36 verschiedene Eissorten verkauft Michela Troisi im Eiscafé Raben. Sie ist die Inhaberin des Cafés, das sich in der Oberen Straße in der Villinger Innenstadt befindet. Auf die Frage, wie sie mit der Eis-Saison 2023 zufrieden sei, meint sie, dass es besser hätte laufen können. „ Das Wetter war zu schlecht“, erklärt sie. Troisi hätte mit ihrem Stammpersonal mehr stemmen können.

Inhaberin des Café Raben Michela Troisi mit ihrem Mann Marco Troisi. | Bild: Susanne Rothweiler

Beliebtesten Eissorten: Vanille und Roché-Eiscreme.

Preis pro Eiskugel: 1,60 Euro.

Eiscafé Zampolli

Inhaber des Eiscafés Zampolli Cesare Gianotti. | Bild: Susanne Rothweiler

Cesare Gianotti ist Inhaber des Eiscafés Zampolli, das in der Villinger Fußgängerzone in der Rietstraße liegt. Gianotti hat diesen Sommer wieder seine altbewährte Mannschaft, die ihm im Café hilft. Im Zampolli war der Saisonstart bis Ende Mai recht ruhig, erklärt der Chef des Eiscafés. Danach war er mit dem Geschäft sehr zufrieden.

Beliebteste Eissorten: Cremino Mediterranio und Heidelbeere-Eiscreme.

Preis pro Eiskugel: 1,60 Euro.

Gelateria Gianotti in Schwenningen

Die Gelateria Gianotti befindet sich in Schwenningen direkt am Muselnplatz. Inhaber ist Dino Gianotti. Den Schwenninger Stadtstrand gegenüber seines Eiscafé findet Gianotti eine gute Initiative der Stadt. Das Wetter war allerdings etwas frustrierend. Trotzdem ist der Eisdielenbetreiber mit der Saison zufrieden.

Dino Gianotti, Inhaber der Eisdiele Gianotti, in Schwenningen am Muselnplatz. | Bild: Susanne Rothweiler

Beliebteste Eissorten: Mango-Eiscreme und Joghurt-Eiscreme

Preis pro Eiskugel: 1,60 Euro.

Café Venezia

Francesco Pugliese ist Kellner im Café Venezia. | Bild: Susanne Rothweiler

Das Café Venezia ist in der Niederen Straße in der Villinger Innenstadt. Inhaber Stefano Paganin ist mit der Eissaison bis jetzt ganz zufrieden. Er hat kein Problem mit dem Personal, da er immer die selben Mitarbeiter hat.

Beliebteste Eissorten: Vanille- und Joghurt-Eiscreme.

Preis pro Eiskugel: 1,60 Euro.

Eiscafé Dolce Vita

Khalil Mustafa betreibt mit seiner Frau, den beiden Töchtern und Aushilfen das Eiscafé Dolce Vita in der Niederen Straße in Villingen. Mustafa findet, dass das Wetter diese Saison nicht so optimal war. Aber da er außer Eis noch weitere Speisen anbietet, sei alles in Ordnung gewesen.

Khalil Mustafa betreibt mit seiner Familie das Dolce Vita. | Bild: Susanne Rothweiler

Beliebteste Eissorten: Vanille und Amarena Kirschen.

Preis pro Eiskugel: 1,20 Euro.

Café Rösch Zeit

Betreiber des Cafés Röschzeit, Beswar Hussein. | Bild: Susanne Rothweiler

Café Rösch Zeit liegt ebenfalls in der Niederen Straße. Inhaber Beswar Hussein hat genug Mitarbeiter, da die ganze Familie mit hilft. Bei Familie Hussein war die Saison „schon gut“, allerdings hat der Betrieb das „vor Corona-Niveau“ noch nicht erreicht.

Beliebteste Eissorten: Joghurt-Mango-Ananas und Lotus-Kekse Eiscreme

Preis pro Eiskugel: 1,30 Euro.

Eiscafé Cremagelato

Team des Cremagelato in der Rietstraße, Paloma Silveira, Rafael Cittadin, Leticia Furlan und Gabriel Martins. | Bild: Susanne Rothweiler

Für Daniele Ozbic, den Inhaber des Eiscafés Cremagelato in der Rietstraße, verlief die Eissaison 2023 ganz ok. Am Anfang war es recht bescheiden, doch Mitte Mai bis Ende Juli lief das Geschäft super. Auch der August sei zufriedenstellend verlaufen. Mit seinem Team ist Ozbic dieses Jahr sehr zufrieden.

Beliebteste Eissorten: Oreo- und Erdbeere-Eiscreme.

Preis pro Eiskugel: 1,50 Euro.