Wie das Unternehmen Baywa mitteilt, fanden am 1. September 2020 die ersten Auktionen zu den sogenannten Innovationsausschreibungen der Bundesnetzagentur statt. Ziel der Ausschreibungen ist es, „Neuerungen im Ausschreibungsdesign und technische Innovationen“ zu testen. Hierzu wurden insgesamt 650 Megawatt ausgeschrieben, von denen 200 Megawatt bevorzugt für Anlagenkombinationen vorgesehen waren.

BayWa, die den Solarpark in VS-Pfaffenweiler plant, hat sich an der ersten Ausschreibungsrunde erfolgreich beteiligt und promt einen Zuschlag für den Solarpark Spitalhöfe mit Elektrospeicher erhalten.

Laut Pressemitteilung der Bundesnetzagentur gingen insgesamt 133 Gebote mit einem Volumen von 1.095 Megawatt ein, 50 Gebote (310 Megawatt) für Solar-Einzelanlagen und 83 Gebote (785 Megawatt) für Anlagenkombinationen. Damit war die Ausschreibung überzeichnet. Aufgrund von Formfehlern musste die Bundesnetzagentur 14 Gebote mit einer Gebotsmenge von 71 Megawatt ausschließen. „Die erfolgreichen Bieter erhalten als Förderung eine fixe Marktprämie, also einen festen Geldbetrag je eingespeister Kilowattstunde zusätzlich zum Börsenpreis“, teilt die Bundesnetzagentur mit.

Der Solarpark Spitalhöfe soll eine Leistung von rund 7,2 Megawatt sowie einen Elektrospeicher mit einer Leistung von etwa 2,9 Megawatt umfassen. Die Speicherungskapazität des Batteriespeichers wird rund 1,8 Megawatt betragen. „Das Speicher-Expertenteam der Baywa hat die Dimensionierung der innovativen Hybrid-Lösung in Zusammenarbeit mit führenden Industriepartnern erstellt, so heißt es in einer Mitteilung von Baywa.

Die Anlagenkombination soll ermöglichen, beispielsweise zur Mittagszeit den Strom aus der Photovoltaikanlage zu speichern, um ihn dann bei Bedarf ins Netz einzuspeisen. Der Speicher leistet auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität und zur Versorgungssicherheit.

Marc Krezer, Teamleiter Projektentwicklung Deutschland bei Baywa, erklärt: „Mit dieser Anlagenkombination können wir neue Marktmodelle erproben. Wir können uns damit auf den künftigen Strommarkt einstellen und einen innovativen Beitrag für das Gelingen der Energiewende leisten.“

Krezer weiter: „Die Innovationsausschreibungen eignen sich, um die Markteinführung von neuen Technologien und Konzepten voranzutreiben, die bereits kurz vor der Marktreife stehen. Daher begrüßen wir dieses neue Ausschreibungsformat und freuen uns, direkt in der ersten Runde erfolgreich gewesen zu sein.“

Er merkt aber an, dass Innovationsausschreibungen zudem gezielt auf weitere vielversprechende Ansätze ausgeweitet werden sollten. Technologien, wie beispielsweise Agri- und Floating-Photovoltaikanlagen, könnten so im Rahmen eines eigenen Ausschreibungsfeldes die Möglichkeit erhalten, sich in der Praxis weiterzuentwickeln und am deutschen Markt zu etablieren.

Der Baubeginn für den Solarpark Spitalhöfe ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Die Photovoltaikanlage und der Energiespeicher könnten im ersten Quartal 2022 in Betrieb gehen.