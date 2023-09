Gut ein Jahr ist es her, dass der Solarpark bei Pfaffenweiler nach vorangegangen kontroversen politischen Auseinandersetzungen ans Netz ging. Seither herrscht wieder Ruhe über den Feldern und Photovoltaik-Modulen bei den Spitalhöfen. Doch wie hat sich die Anlage entwickelt, über die so intensiv gestritten wurde?

7,7 Millionen Kilowatt Strom erzeugt

Die Betreiberin der Anlage, die bayrische Firma Baywa r.e., äußert sich höchst zufrieden mit der Anlage. Sie hat geliefert, was sie soll. In den Monaten Juni 2022 bis Mai 2023, so teilt das Unternehmen auf SÜDKURIER-Anfrage mit, habe die Freiland-Photovoltaikanlage 7,7 Millionen Kilowattstunden Strom eingespeist. Diese Menge entspricht einem Jahresverbrauch von 2400 Durchschnitts-Haushalten.

Blick aus der Vogelperspektive auf die Freiland-Photovoltaikanlage bei Pfaffenweiler. Das Gelände ist etwa zehn Hektar groß, knapp acht Hektar sind mit PV-Modulen belegt. | Bild: Baywa re

„Bis auf einen Trafoausfall in der Startphase im Juni 2022 über vier Tage „hatten wir keine größeren technischen Probleme und sind mit dem Park sehr zufrieden“, teilt die Unternehmenszentrale aus München mit.

Strom wird an der Börse gehandelt

Und wohin geht der Solarstrom, der von den Feldern Pfaffenweilers gewonnen wird? Empfänger ist die Strombörse EEX. Hier kaufen Versorgungsunternehmen und Stadtwerke ihren Strom ein.

Sehr zufrieden ist die Betreiberfirma Baywa nach eigenem Bekunden auch mit dem Stromspeicher, mit dem die Anlage ausgestattet wurde. Der Speicher leiste einen erheblichen Betrag zur Netzstabilität, da er den Strom in sonnenreichen Stunden speichert und bei Bedarf ans Stromnetz abgibt.

In der Mitte befindet sich die Technik für den Batteriespeicher der Anlage. | Bild: BayWa r.e.

„Wir freuen uns in besonderem Maße, mit dem ersten Projekt aus der Innovationsausschreibung in Baden-Württemberg einen Beitrag dazu leisten zu können“, betont Martina Dabo, die kaufmännische Leiterin der Portfolioverwaltung der Baywa. Durch den bedarfsgerechten Betrieb leiste der Speicher einen erheblichen wirtschaftlichen Mehrwert für das Projekt.

Die Schafe fühlen sich im Solarpark offenbar sehr wohl. Es gibt ausreichend frisches Gras. Die Module bieten den Tieren Schutz vor Sonne, Regen und Unwetter. Die Einzäunung entlastet den Schäfer, der die Tiere nicht beaufsichtigen muss. | Bild: Stadler, Eberhard

Mit dem Bau des Solarparks hat die Baywa, wie der Stadt VS und den Grundstückseigentümern versprochen, viele ökologische Maßnahmen umgesetzt.

Zum Beispiel wurde über die Länge von 500 Metern eine zwei- bis dreireihige Hecke aus heimischen Straucharten und einzelnen Bäumen anlegt. Es wurden Eidechsenhotels und Blühinseln angelegt. Und auf der gesamten Solarparkfläche wurde heimisches Saatgut aus Wiesendrusch ausgebracht.

Viele ökologische Maßnahmen umgesetzt

„Diese Maßnahmen müssen natürlich in den ersten Jahren besonders gepflegt werden, damit sie gut anwachsen. Zum Beispiel ist das Wiesendrusch anfangs nicht so angewachsen, wie gewünscht. Da musste auf Teilflächen nochmal angesät werden. Die Sträucher müssen in Trockenperioden gewässert werden, was sehr aufwendig ist“, berichtet das Unternehmen.

„Für die gesamten Maßnahmen haben wir bisher mit Anlegen und Pflege einen sechsstelligen Betrag aufgewendet“, berichtet die Baywa.

Außerdem wird die Fläche unter den Solar-Modulen auf natürliche Art gepflegt: Ein Schäfer aus Bubenbach lässt hier ganzjährig 70 seiner Schafe weiden. Dafür bekommt er Geld von der Baywa.

Unter den Modulen ist das Gras besonders grün. Das wissen die Schafe sehr zu schätzen. | Bild: Enno Kapitza

Artenvielfalt stellt sich wieder ein

An den tierischen Landschaftspflegern erfreuen sich auch die Grundstückseigentümer, das Ehepaar Heidi und Werner Biselli. Denn: Auf dem früher intensiv genutzten Ackerland erholt sich wieder die Natur. Durch die extensive Bewirtschaftung, sprich die Schafbeweidung, „stellt sich jetzt wieder die Artenvielfalt deutlich ein“, beobachtet Werner Biselli.

Das gilt nicht nur für Blumen, Gräser und Kräuter, die inzwischen wieder sprießen. „Es gibt hier wieder Wildhasen in rauen Mengen“, berichtet Biselli. Und noch jemand freut sich über die wieder aufkeimende Artenvielfalt der Flora: Ein Imker, der in der Nähe 24 Bienenvölker in Bienenkästen stehen hat.

Heidi und Werner Biselli freuen sich, wenn sie von ihrer Terrasse auf den Solarpark blicken, der seit über einem Jahr umweltfreundlichen Strom aus Sonnenenergie produziert. | Bild: Stadler, Eberhard

Heidi und Werner Biselli registrieren, dass die Ablehnung von PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen, mit denen sie noch heftig konfrontiert waren, inzwischen stark nachgelassen hat. Auch bei den Landwirten selbst. Das schlägt sich selbst in der Badischen Bauernzeitung nieder, schildert Werner Biselli. Dort werde das Thema agrarisch genutzter PV-Anlagen nach anfänglich heftiger Abwehr inzwischen breit thematisiert.

„Die Leute denken heute anders“

„Wie haben wir noch kämpfen müssen“, seufzt Heidi Biselli, wenn sie auf die vergangenen Kontroversen und Anfeindungen zurückschaut. „Die Leute denken heute anders“, sagt Werner Biselli. Die Gaskrise infolge des Ukrainekrieges habe vielen die Augen geöffnet. Sein Fazit: „Wir bereuen im Nachhinein nichts.“