von Roland Dürrhammer

Keine Überraschung gab es am Montagabend in der Sitzung des Ortschaftsrats Pfaffenweiler bei der Abstimmung zum Beschlussantrag zur Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewann Spitalhöfe„. Ebenso zur nachfolgenden Beschlussvorlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Spitalhöfe„. Da half auch ein letzter Versuch von Ortschaftsrat Jürgen Neininger, der sich von Anfang an für die landwirtschaftliche Nutzung der zehn Hektar großen Fläche einsetzte, nicht mehr. Er brachte ein, nach seiner Ansicht geeigneteres Grundstück, am Kopsbühl in Villingen, mit allerdings nur fünf Hektar Fläche, ins Spiel. Mit acht Ja- und einer Neinstimme votierten die neun anwesenden Ortschaftsräte für beide Empfehlungsbeschlüsse an den Technischen Ausschuss der Stadt Villingen-Schwenningen.

Der Abstimmung vorausgegangen waren Erläuterungen von Armin Schott vom Stadtplanungsamt, Ulrich Ruppel vom Planungsbüro und Markus Wanckel von BayWa, dem Betreiber des Solarparks, über die Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungsnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung. Die kompletten Unterlagen lagen den Ortschaftsräten vor. „Wir haben die beste Fläche für den Solarpark gefunden“, bestätigt Ruppel. Sie sei gut abgeschirmt durch den angrenzenden Wald und einer Heckenbepflanzung entlang des Feldweges. „Der ausreichende Waldabstand wurde geprüft, ein Schadenersatzanspruch gegen den Waldeigentümer bei umstürzenden Bäumen besteht nicht“, so Ruppel.