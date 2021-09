Nach Abschluss des Festivals „Jazzin the Black Forest“ am Sonntagabend: Frontmusiker Lukas Kranzelbinder von der Top-Band „Shake Stew“ und seine große Anerkennung für Villingens Konzert-Historie.

Einen ungemein emotionalen Abschluss fand das Festival Jazzin the Black Forest am Sonntagabend. Jazz mit slawischer Seele war zum Finale in Villingen-Schwenningen zu hören. Der estnische Gitarrist Jaak Sooäär und der russische Saxofonist Alexey