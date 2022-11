von Dominik Zahorka

Christine Herbst, geboren in München, aufgewachsen in Villingen, mittlerweile im Allgäu ansässig hat einen weiten Weg hinter sich. Die staatlich geprüfte Erzieherin und Mutter von vier Kindern hat fast 16 Jahre Arbeit investiert um ihr Kinderbuch „Gregor und die kleine Wasserhexe“ auf den Markt zu bringen.

Kreativität und lebhafte Fantasie seien ihr schon in die Wiege gelegt worden. Der schöpferische Einfall, ein Buch zu schreiben, sei allerdings aus heiterem Himmel gekommen. 2006 musste sich ihre körperlich behinderte Tochter sieben schweren Operationen unterziehen.

Gregor ist ein Schnepfenaal und einer der beiden Protagonisten. | Bild: Martina Fritz

Damals habe die gelernte Meditations-Gruppenleiterin in ihren Meditationen plötzlich Eingebungen von Figuren, verschiedenen Charakteren und Handlungssequenzen bekommen.

Wie aus der Idee ein Buch wird

„Gregor und die kleine Wasserhexe“ habe sich dabei über viele Jahre hinweg weiterentwickelt und sei mit ihr gewachsen. Eine abenteuergespickte Kindergeschichte sei so über längere Zeit entstanden, die Humor und spirituelle Weisheiten vereine. Werte, die Kinder ein Leben lang tragen, seien ein wertvoller Schatz fürs ganze Leben, den sie in diesem Buch vermitteln wolle.

Ein Weg voller Hindernisse

Verschiedenste Versuche das Buch einem Verlag anzubieten seien gescheitert, bis sie mit dem Kunstverlag Schweineberg einig wurde: „Leider ist auch bei meinem jetzigen Verlag nicht alles glatt gelaufen und es war eine riesige Kraftanstrengung für mich, meine Vision von Gregor und der Wasserhexe umzusetzen“, erzählt Herbst, die in ihrem Werk nichts dem Zufall überlassen hat.

Die Unterwasserwelt des Buches ist farbenfroh und fantasievoll. | Bild: Martina Fritz

Sie habe in ihren Visionen eine Wasserhexe gesehen, die blond war, was ihr selbst komisch vorgekommen sei. „Ich habe lange nach den Namen für meine Protagonisten gesucht, schließlich wusste ich, dass die Wasserhexe Flavia heißen sollte. Ein paar Tage später entstand „La Flavia“ und ich war endlich zufrieden“ erklärt Herbst.

Die kleine Wasserhexe heißt Flavia. Dass der Name „die Blonde“ bedeutet ist ein reiner Zufall. | Bild: Martina Fritz

Einige Wochen später sei der Autorin dann zufällig „Das große Buch der Taufnamen“ in die Hände gefallen: „Was ich darin entdeckte, versetzte mich in höchstes Entzücken. Im Verzeichnis der weiblichen Namen steht auf Seite 244 tatsächlich der Name Flavia. Daneben die Bedeutung des Namens. Ich konnte es kaum fassen: die Blonde“, erzählt Christine Herbst begeistert.

Leider habe es dann bei der finalen Umsetzung des Buches erneut Probleme gegeben. Sowohl mit der Illustratorin, deren Bilder die Visionen der Autorin nach eigenen Aussagen nicht zufriedenstellend umsetzen konnten, als auch mit der Verlegerin selbst, die tiefgreifende Änderungen habe durchsetzen wollen.

So sieht das Cover von „Gregor und die kleine Wasserhexe“ aus. Die Bilder gestaltet die Illustratorin Martina Fritz in Aquarelltechnik. | Bild: Christine Herbst/Martina Fritz/Gerlinde Hagelmüller

Aus diesen Gründen sei „Gregor und die kleine Wasserhexe“ bisher noch nicht überall bestellbar. Durch die Vermittlung von Herbsts Bruder, der noch in Villingen lebt, konnte sich die Buchhaltestelle von Sabine Hauser in der Villinger Brunnenstraße einige Exemplare sichern, die ab sofort dort erhältlich sind.

Hier gibt es das Buch Das Buch „Gregor und die kleine Wasserhexe“, erschienen im Kunstverlag Schweineberg, ISBN: 978-3943431131 ist in der Buchhaltestelle VS, Brunnenstraße 10 in Villingen zum Preis von 19,90 Euro erhältlich.

Wer also auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk ist, wird vielleicht mit „Gregor und die kleine Wasserhexe“ fündig und sollte sich schnell ein Exemplar sichern.