Villingen-Schwenningen – Wie so viele Bereiche des Lebens, wird Corona auch das diesjährige Pfingsfest verändern. Zwar sind nach Lockerungen der Corona-Verordnung nun wieder Gottesdienste möglich (wir berichteten), doch noch immer gelten strenge Auflagen. Der SÜDKURIER hat bei den großen Kirchen der Doppelstadt nachgefragt, Wann, wo und in welcher Form Gläubige in diesem Jahr Pfingsten feiern können.

Evangelische Kirche: Die Evangelische Kirchengemeinde hat sich behutsam an den Neustart der Gottesdienste in Kirchen und im Freien herangetastet und erst einmal für alle Gotteshäuser entsprechende Schutzkonzepte entwickelt. Parallel führte man die verschiedenen Online-Angebote weiter. Gut funktioniert habe dann die erste Gottesdienst an Christi Himmelfahrt im Kurgarten, zu dem rund 100 Menschen gekommen waren, erzählt Dekan und Pfarrer Wolfgang Rüter-Ebel, etwa so viele wie zugelassen waren. „Die Rückmeldungen der Gläubigen waren positiv“, erinnert er sich. Am Sonntag darauf fand in der Pauluskirche dann der erste Gottesdienst in einer Kirche statt. „Viele sind gerne wieder in die Kirche gekommen, es war jedoch auch noch Zurückhaltung zu spüren“, so Rüter-Ebel. Am kommenden Sonntag wird es für bis zu 30 Mitfeiernde ab 9.30 Uhr ein Pfingst-Gottesdienst mit Diakonin Teresa Andreatta und Pfarrer Oliver Uth in der Lukaskirche geben. 20 Platzkarten werden am Vortag ab 10 Uhr an der Kirche vergeben. Weitere Karten gibt es vor dem Gottesdienst, solange der Vorrat reicht. In der Markuskirche beginnt der Gottesdienst mit Pfarrer Udo Stober um 10 Uhr. Hier können bis zu 66 Personen teilnehmen. 35 Platzkarten gibt es ebenfalls am Vortag ab 10 Uhr an der Kirche, der Rest wird vor dem Gottesdienst vergeben. „Alle lokalen Gottesdienste unterliegen dem Schutzkonzept“, so der Dekan. Das bedeute, dass sie zeitlich verkürzt sein. Gemeinsames Singen sei nicht möglich. Eine Andacht mit Gedanken von Pfarrerin Bettina von Kienle zur Zukunft der Kirche gibt es in Marbach ab 10 Uhr. Kleinere Gottesdienste in Dauchingen am Montag und in Niedereschach am Donnerstag beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Für alle, die lieber noch zuhause bleiben oder keine Platzkarten mehr bekommen haben, wird am Sonntag auf der Internetseite der Gemeinde ein vorproduziertes Familiengottesdienst-Video zum Thema „Feuer und Flamme“ veröffentlicht. Einen weiteren digitalen Beitrag steuern die Konfirmanden bei. Sie haben einen Pfingstgottesdienst zum Thema „Glück in Zeiten von Corona„ gestaltet, den es ebenfalls ab Sonntag auf der Seite www.evangelisch-villingen.de zu sehen gibt. „Die Jugendlichen haben dafür eigene Filme produziert und hatten viel Spaß. Außerdem wird Musik von den Kantoren zu hören sein“, freut sich der Dekan auf das Ergebnis dieses Projektes.

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel steht in der leeren Johanneskirche in Villingen. Am Pfingstmontag wird er von hier aus zusammen mit Dekan Josef Fischer einen ökumenischen Gottesdienst ins Internet übertragen. | Bild: Fröhlich, Jens

Katholische Kirche: Auch die Katholische Kirche hat mittlerweile wieder Gottesdienste angeboten. „Mindestens einen in jeder Kirche“, erzählt Dekan Josef Fischer. auch er zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf. Seine Befürchtungen, das die reduzierte Besucherzahl nicht ausreichen sein zum Glück nicht eingetreten. Zwischen 50 und 80 Besuchern habe man gezählt, möglich seien 60 bis 100, je nachdem in welcher Kirche der Gottesdienst stattfindet. In Rietheim sei beispielsweise nur Platz für 28 Personen. Kritik an der neuen Form unter Schutzvorkehrungen sei ihm bislang nicht zu Ohren gekommen. „Die meisten sind erleichtert, dass es überhaupt wieder Gottesdienste gibt“, so Fischer. Auch an Pfingsten können sich Gläubige über zahlreiche Angebote freuen. Bereits am Samstag geht es mit zwei Vorabendmessen im Villinger Münster sowie in Rietheim los, jeweils im 18.30 Uhr. Der Sonntag startet mit dem Gottesdienst um 9 Uhr in Heilig Kreuz und 30 Minuten später im Münster. Der Gottesdienst in St. Bruder Klaus beginnt um 10.30 Uhr, in St. Fidelis um 11 Uhr. Die Abendmesse in St. Konrad in Villingen findet nicht statt. Dafür ist hier am Montag ab 18 Uhr eine Eucharistiefeier geplant.

Vor einigen Wochen steht Dekan Josef Fischer noch alleine im Villinger Münster. Jetzt sind wieder Gottesdienste möglich. An Pfingsten finden gleich mehrere Gottesdienste den katholischen Kirchen statt. | Bild: Hahne, Jochen

Gemeinsamer Online-Gottesdienst: Als reines Online-Angebot soll am Pfingstmontag ab 10 Uhr ein gemeinsamer, ökumenischer Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen (ACK) in Villingen-Schwenningen live aus der Villinger Johanneskirche ins Internet übertragen werden. Neben Einspielervideos, zum Beispiel ein Beitrag von Gläubigen aus Indien, sollen auch interaktive Elemente zum Einsatz kommen. „Zuschauer können sich bei den Fürbitten über ihre Smartphones beteiligen“, nennt Dekan Rüter-Ebel ein Beispiel, der den Gottesdienst zusammen mit Dekan Fischer leiten wird. „Und es wird eine Dialogpredigt zum Thema Heiliger Geist geben“, erzählt Fischer. Dabei gehe es darum, wie der Heilige Geist wirke, und wie sich die positive Energie Gottes von unguten Energien unterscheiden lasse. Interessierte können die Übertragung ab 9.30 Uhr auf der Internetseite www.ack-vs.de/live mitverfolgen.