von Rüdiger Fein

Der TV 1848 ist mit mehr als 2500 Mitgliedern einer der größten Sportvereine der Stadt Villingen-Schwenningen. Und natürlich geht die aktuelle Krise an einem solchen Verein nicht vorüber, ohne auch hier ihre Spuren zu hinterlassen. Nicht nur, dass der sportliche Teil des Vereins nahezu zum Erliegen gekommen ist. Auch finanziell könnte sich die Corona-Krise auswirken.

Trotz ungewisser Zukunft optimistisch

Geschäftsführer Sven Kieninger und Vorstandsmitglied Manfred Herzner sind aber trotz der ungewissen Zukunft, die natürlich auch viele weitere Vereine der Doppelstadt betrifft, optimistisch. Während man aktuell an der Wiederaufnahme von etwa 200 Kursen arbeitet, die alle an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden müssen, erfährt man beim TV 1848 viel Solidarität seitens der Mitglieder und auch von den Übungsleitern.

Keine Rückgänge bei den Mitgliederzahlen

Man habe außer den saisonüblichen Austritten am jeweiligen Kursende keine Rückgänge in den Mitgliederzahlen zu verzeichnen, erklärt Geschäftsführer Kieninger. Allerdings könne man aktuell auch keine Zugänge verzeichnen, da bisher keine Kurse hätten beginnen können. Aber, so Kieninger, man könne natürlich erst am Ende des Jahres einen konkreten Kassensturz machen.

Finanziell läuft es bislang ganz gut

Wichtig in diesem Zusammenhang sei natürlich auch das Verhalten der Sponsoren, weshalb es ihn ganz besonders freue, dass auch hier die Solidarität sehr groß ist. Daher komme der Verein finanziell bisher gut über die Runden. Wie man allerdings eine mögliche zweite Welle und einen damit wohl erneut einhergehenden Lockdown überstehen würde, darüber wolle er gar nicht erst spekulieren.

200 Kurse neu planen

Beim Thema Sportbetrieb ist der Traditionsverein bereits seit der Veröffentlichung der Sportverordnung vor zwei Wochen in der Planung, wie man unter diesen Vorgaben die meisten der mehr als 200 Kurse durchführen könne.

Aufwändige Vorgaben zu erfüllen

Nicht immer reiche hier die Einhaltung von Abstandsregelungen, erklärt Manfred Herzner. Diese könne man meist nur durch eine Reduzierung der Teilnehmerzahlen oder einen zeitlich versetzten Beginn der Kurse und Trainingseinheiten umsetzen. Für jeden Sportler muss bei bestimmten Sportarten ein Raum von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen, bei manchen Sportarten seien gar 40 Quadratmeter gefordert.

„Man kommt, trainiert und geht wieder“

Hinzu kommt, dass die sanitären Anlagen in den Sportstätten bis auf die Toiletten geschlossen bleiben müssen. Ferner dürfe es vor und nach dem Training keine nahen sozialen Kontakte geben. Konkret: Man kommt in Sportkleidung und hat lediglich ein zweites Paar Schuhe dabei. „Man kommt, trainiert und geht wieder“, bringt es Sven Kieninger auf einen Nenner.

Nicht um jeden Preis

„Wir wollen jetzt unbedingt den Sportbetrieb wieder aufnehmen“, sagt Herzner und ergänzt, dass dies aber nicht um jeden Preis geschehe. „Wir sind nicht angetreten, um jetzt Lücken und Schlupflöcher in Gesetzestexten zu suchen“, so Geschäftsführer Kieninger. Man sei sich der Verantwortung den Mitgliedern gegenüber bewusst.

Mit Augenmaß an den Start

Natürlich gebe es auch Teilnehmer mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko. Daher finde auch der eine oder andere Kurs noch nicht statt. Und man wisse beim TV 1848 auch um die Bedeutung des Sports für gesellschaftliche Belange und für die insbesondere für Kinder und Jugendlichen wichtigen sozialen Kontakte, erläutern die Verantwortlichen. Deshalb gehe man jetzt mit Augenmaß an den Start und hoffe auf eine schnelle und vor allen Dingen sichere Rückkehr zur Normalität.