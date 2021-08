Die Wieland-Werke AG kündigen in einer Mitteilung eine große Einstellungsoffensive an. Standortübergreifend will der Hersteller von Halbleiterfabrikaten für Automotive, Elektronik sowie Klimatechnik deutschlandweit 120 Mitarbeiter neu einstellen. Der Grund: die derzeit gute Auftragslage.

Was das für den Standort Villingen bedeutet, mit welchen Arbeitszeitmodellen Wieland Arbeitsplatzsicherheit garantieren will und welche Auswirkungen das von der Flutkatastrophe betroffene Werk in Langenberg in NRW auch für das hiesige Werk hat, erläutert Unternehmenssprecher Matthias Pauly: „Insgesamt werden wir am Standort Villingen rund 30 neue Arbeitsplätze schaffen. Das sind ungefähr zehn Prozent der Belegschaft.“ In einem ersten Schritt sollen zehn, in einem zweiten Schritt zwanzig Facharbeiter für die Produktion neu eingestellt werden.

Flexible Arbeitszeitmodelle

Um den Mitarbeitern, nicht nur den neu eingestellten, einen sicheren Arbeitsplatz bieten zu können, und sie nicht abhängig von den Konjunkturschwankungen zu machen, die in der Branche zunehmen, setzt das Unternehmen auf flexible Arbeitszeitmodelle. „In unserer Branche nehmen Konjunkturschwankungen zu – und zwar in der Häufigkeit als auch im Ausmaß“, so Pauly.

Die Arbeitszeitmodelle gehen in zwei Richtungen – nach oben und nach unten. „Nach oben, dass wir die zur Verfügung stehenden Anlagen bei guter Auftragslage optimal ausnutzen können.“ Konkret bedeutet das, das statt an fünf dann an sechs Tagen die Woche im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet wird. „Bei Samstagsarbeit ist die Begeisterung der Belegschaft nicht so groß. Aber es trifft ja nicht jeden Mitarbeiter jeden Samstag, es ein rollierendes System“, so Pauly weiter. Zudem betreffe das nicht ein komplettes Werk, sondern lediglich die Anlagen, die für den ungestörten Betriebsfluss wichtig sind und deren Kapazitäten ausgereizt werden müssen.

Beschäftigungssicherungstarifvertrag

Bei Wieland sei es jeher auch Personalpolitik gewesen, Mitarbeiter auch in konjunkturell schwächeren Zeiten an Bord zu halten. Das Arbeitszeitmodell fußt hier auf dem Beschäftigungssicherungstarifvertrag der Metallindustrie. „Grob gesagt können wir die Arbeitszeit und damit das Entgelt reduzieren. Dafür behalten wir alle Mitarbeiter.“ Es liege dem Unternehmen am Herzen, die erfahrenen Mitarbeiter zu halten. „Mitarbeiter zu entlassen und ein Jahr später wieder neue einzustellen, kostet viel Geld und man schneidet sich ins eigene Fleisch, wenn man gute Fachkräfte gehen lässt.“

Die Ausgestaltung dieses Modells sieht derzeit eine Reduzierung von bis zu zehn Prozent vor. „Wir würden diese Regelung gerne weiter ausgestalten und um bis zu 20 Prozent reduzieren.“ Um den Beschäftigten keine Entgelteinbußen von 20 Prozent zumuten zu müssen, würde das Unternehmen einen Teillohnausgleich zahlen. „Die Mitarbeiter kämen in diesem Falle auf Kurzarbeiterniveau.“ Der Vorteil für das Unternehmen liege darin, dass die Agentur für Arbeit nicht mit im Boot wäre und das Unternehmen schneller und flexibler reagieren als in dem durch die Kurzarbeit vorgegebenen starren Gerüst, das Neueinstellungen und Überstunden nicht erlaubt.

Mehrarbeit in Villingen wegen der Flut

Derzeit müssen im Werk in Villingen auch Kapazitäten des Werks aus Langenberg in Nordrhein-Westfalen abgearbeitet werden. Das Werk wurde durch das Hochwasser am 14. Juli stark beschädigt. „Das Werk dort steht still. Wir sind immer noch mit der Schadenermittlung beschäftigt“, sagt Matthias Pauly. Um die Ausfälle für die Kunden so gering wie möglich zu halten, werden die Aufträge derzeit über das Werk in Villingen und dem Werk Vöhringen abgearbeitet. „Wir sind in der Lage, dass wir einen großen Teil des Sortiments auch an anderen Standorten produzieren können.