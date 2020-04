Erstmalig seit Ausbruch der Corona-Pandemie tagt der Gemeinderat wieder. Die nächste öffentliche Sitzung ist am Mittwoch, 6. Mai, um 16 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen. Das Gremium, so teilt die Stadt mit, tagt unter Beteiligung aller 40 Mitglieder. Durch das Corona-Virus gelten allerdings andere Rahmenbedingungen. Die Sitzordnung wird angepasst, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren.

Gemeinderäten, die nicht persönlich an der Sitzung teilnehmen können, wird die Möglichkeit eingeräumt, diese per Videozuschaltung live verfolgen. Wortbeiträge sowie eine Teilnahme an den Abstimmungen sind über Video nicht möglich.

Bürger können an der Sitzung teilnehmen, die Besucherstühle werden entsprechend des einzuhaltenden Mindestabstands von 1,5 Metern aufgestellt, sodass im Zuschauerraum kein Mund-Nasenschutz zu tragen ist. Beim Betreten und zur Bewegung in der Neuen Tonhalle ist laut Stadt allerdings ein entsprechender Mund-Nasenschutz zu tragen, um zu jeder Zeit das höchstmögliche Schutzniveau zu gewährleisten.