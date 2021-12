Trotz scharfer Corona-Regeln ist ein festliches Gericht auch an Silvester möglich. Wie penibel Villinger Restaurants organisieren, zeigt eine SÜDKURIER-Umfrage. Vor allem Familienbetriebe können auf die erschwerten Bedingungen gut reagieren.

Das festliche Essen in fröhlicher Runde in einem der zahlreichen Restaurants gehört für viele Villinger traditionell an Silvester zu einem feierlichen Jahresausklang. Dieses Mal steht der Jahreswechsel erneut unter dem Vorzeichen der