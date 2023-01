von Ina Klietz

Wie in Wien gehört auch in Villingen-Schwenningen traditionell ein Konzert des Sinfonieorchesters zum Start in das Neue Jahr. Und auch in der Doppelstadt geht es nicht allein um den Musikgenuss, sondern auch ums Sehen und Gesehen werden, um das Auffrischen von Freund- und Bekanntschaften.

Von allen Seiten strömten jetzt die zahlreichen Besucher zum ersten Neujahrskonzert nach der Pandemie. Kein Corona-Test, kein Impfnachweis, keine Mundschutzpflicht – statt dessen Umarmungen bei den Wünschen zum neuen Jahr.

Der Saal im Franziskaner Konzerthaus ist nahezu voll besetzt. | Bild: Ina Klietz

Nur wenige der ingesamt etwa 800 Besucher trugen einen Mundschutz, fast alle Plätze im Saal des Franziskaner Konzerthauses waren besetzt – das Sinfonieorchester spielte endlich wieder im Normalbetrieb.

Unter dem Motto „Orient-Express“ hatten Dirigent Achim Fiedler und sein Orchester zu einer musikalischen Reise in den sagenumwobenen Luxuszug eingeladen. Beschwingt begann das Konzert mit der Ouvertüre zu „Die Fledermaus“ von Johann Strauß.

Mitklatschen ausdrücklich erwünscht

Beim Wienerlied von Rudolf Sieczynski vermittelte die Sängerin Laura Scherwitzl als gebürtige Wienerin das Flair der österreichischen Hauptstadt. Überzeugend verkörperte sie die verlockende und aufreizende Musetta aus der Oper La Bohéme. Als Guiditta aus der Operette von Franz Lehár animierte die preisgekrönte Künstlerin das Publikum zum Mitklatschen.

Zufriedene Künstler nach einem gelungenen Konzert. | Bild: Ina Klietz

Gut gelaunt moderierte Achim Fiedler das abwechslungsreiche Programm. Nicht nur die Musik war ein Genuss für die Ohren. Es war ein Vergnügen, Achim Fiedler beim Dirigieren zuzuschauen.

Besondere Atmosphäre

Der Dirigent hatte jeden Musiker im Blick, kommunizierte mit Augen, Taktstock und ganzem Körpereinsatz. Bei den gefühlvollen Walzerklängen ging er beschwingt mit und brachte mit der Ausdrucksvielfalt seiner Körpersprache auch das Publikum zum Schmunzeln. Die Musiker spielten gekonnt und genossen die besondere Atmosphäre des Konzerts.

Führte unterhaltsam durch das abwechslungsreiche Programm: Achim Fiedler. | Bild: Ina Klietz

Mit geschlossenen Augen lauschten die Zuhörer der Meditation aus der Oper „Thais“. Dem beeindruckenden Solo der Konzertmeisterin Marija Lauenstein und dem klangvollen Spiel der Harfenistin Barbara Gollwitzer folgten nach einem Moment der Stille der begeisterte Applaus des Publikums.

Als wäre VS nach Wien verlegt worden

Das Konzert endete mit „The same procedure as every year, George“, wie Fiedler in Anspielung an den Silvester-Klassiker „Dinner for One“ erklärte. Der Donauwalzer erklang als gewohnte Zugabe des Orchesters. Spätestens jetzt lag Villingen gefühlsmäßig in Wien.

Nach einer ausdrucksstarken Zugabe von Laura Schwerwitzl und dem rasanten Radetzky-Marsch endete ein zweieinhalbstündiger Konzertabend. „Es ist eine Freude, wieder vor vollem Haus zu spielen,“ erklärte ein beglückter und erschöpfter Dirigent.

In der Pause nutzten die Besucher die Gelegenheit für den Austausch von Neujahrswünschen im Foyer des Konzerthauses | Bild: Ina KLietl

Und auch das Publikum genoss den normalen Konzertbetrieb. Ossi Rohr zum Beispiel war nach zwei Jahren Abwesenheit wieder beim Konzert und genoss das Zusammensein mit Freunden und Familie.

Auch die Musiker waren froh, bekannte Gesichter wiederzusehen. Nach dem Konzert sprach zum Beispiel der Hornist Christian Braun zwei Damen an, die ihm schon seit Jahren mit ihrer Begeisterung für die Musik aufgefallen waren.

Begegnung nach dem Konzert: Mathilde Heimerl und Ulrika Lindner (von links) im Gespräch mit dem Musiker Christian Braun. | Bild: Ina Klietz

Bei den beiden Musikliebhaberinnen handelte es sich um Mathilde Heimerl und ihre Schwiegertochter Mathilde Lindner. Die Karten für das Neujahrskonzert mit den Plätzen in der ersten Reihe gehören seit Jahren zu den Weihnachtsgeschenken der Frauen.

Auch sie waren erstmals nach der Corona-Pandemie beim Neujahrskonzert. Beide waren froh, ohne Angst vor Ansteckung und ohne Einschränkung durch Mundschutz an dem Konzert teilgenommen zu haben. „Das war ein wunderbares Musikerlebnis.“

Eingangs hatte Oberbürgermeister Jürgen Roth bei seiner Begrüßung an die weitreichenden politischen Veränderungen im vergangenen Jahr erinnert. In das neue Jahr blickte Roth optimistisch. „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.“