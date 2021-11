von Simon Wöhrle

Am elften November finden auch in Villingen normalerweise Laternenumzüge zu Sankt Martin statt. Wegen Corona sehen die aber anders aus, als man sie von vor der Pandemie gewohnt war. Auch jetzt ist es für junge Kinder noch nicht möglich sich mit einer Impfung zu schützen, die Zahlen steigen seit einigen Wochen wieder an. Müssen die Umzüge wieder ausfallen?

VS-Schwenningen Wieder versuchen Betrüger mit „Schockanrufen“ an das Geld älterer Menschen in Villingen-Schwenningen zu gelangen – nun aber hatten sie Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Das Landratsamt, das zuständig ist für die Genehmigung von größeren Veranstaltungen, hat bisher noch keine Anträge erhalten. Das teilte eine Sprecherin dem SÜDKURIER auf Anfrage mit. Allerdings müsste für kleinere Umzüge auch keine Genehmigung eingeholt werden, hier würde das Landratsamt nur zu den nötigen Sicherheitsmaßnahmen beraten. Denn die Veranstalter sind für die Einhaltung des Mindestabstandes zuständig, ansonsten gilt die Maskenpflicht.

Wie kommen Laternen und Sankt Martin zusammen? Martin von Tours, besser bekannt als Sankt Martin, Schutzpatron der Bettler und Soldaten, teilte der Legende nach in einer sehr kalten und verschneiten Nacht seinen Soldatenumhang mit einem Bettler. Das Licht steht in der christlichen Symbolik für das Gute. Mit den leuchtenden und bunten Laternen soll damit Licht in die November-Dunkelheit gebracht werden. Die Verbindung von Laternenumzügen und dem Martinstag entstand erst im 19. Jahrhundert.

Auch von der Stadt Villingen-Schwenningen gibt es keine Planung für einen größeren Laternenumzug der Kinder. Die würden, sofern überhaupt etwas stattfindet, von den einzelnen Einrichtungen selbst geplant werden, Pressesprecherin Oxana Brunner. Die Planungen sehen eher kleine Umzüge vor.

Umzüge nur für Kinder, ohne Eltern

Im katholischen Kindergarten Maria Frieden wird es laut Leiterin Jasmin Mauch eine „abgespeckte Version“ in den jeweiligen Gruppen geben. Die Kinder werden ohne ihre Eltern einen kleinen Umzug machen. Dazu kommt das übliche Programm zum Martinstag.

Laternen stehen während eines Martinsumzug auf dem Boden. | Bild: Sebastian Gollnow

Auch in der städtischen Kindertagesstätte Schwalbenhaag wird es dem Leiter Tobias Maier zufolge keinen offiziellen Umzug geben. Dieser wäre im Stadtgebiet auch nicht umzusetzen, da die Kontaktnachverfolgung nicht möglich wäre. Stattdessen wird es tagsüber einen Laternenlauf mit den Kindern, aber ohne Eltern geben. Zusätzlich wird es auch eine Theateraufführung geben.

Als Familie gemeinsam

Wer als Familie gemeinsam „hier unten leuchten“ will, kann sich dem Umzug der St. Fidelis-Gemeinde anschließen. Von 17 bis 19 Uhr wird ab der Warenbergschule über das Laible gewandert, dabei werden Martinslieder gesungen. Getreu dem Motto „Gemeinsam und doch jede Familie für sich“ muss dabei der Mindestabstand zu anderen Haushalten eingehalten werden. Der Weg wird laut Kirchenanzeiger mit kleinen Lichtinstallationen gesäumt sein, Musiker werden mit Posaunen den Umzug begleiten.