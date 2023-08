Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) gehen das Thema Klimaneutralität jetzt aktiv an. Bei einem Pressegespräch stellten Geschäftsführer Gregor Gülpen und Volker Wallbaum, Bereichsleiter Energielösung und Unternehmensentwicklung, das Leitmotiv für die kommenden Jahrzehnte vor. Sie verraten, was dahinter steckt. Und wie jeder einzelne Bürger seinen Beitrag dazu leisten kann. Und muss.

Grüne Null als Ziel

„Unser Weg zur Klimaneutralität unter dem Slogan ‚Auf zur grünen Null‘ ist mehr als eine Kampagne. Es soll eine Bewegung werden“, so Gregor Gülpen. Er nimmt sich fest vor, dass die grüne Null zum festen Symbol auf dem Weg zur Klimaneutralität für Villingen-Schwenningen wird.

1,6 Milliarden Euro Kosten

Eine Studie der Unternehmensberatung B.E.T gelte dabei als zentraler Fahrplan. Denn hieraus geht hervor, wieviel Klimaneutralität in Villingen-Schwenningen nach heutigem Stand der Technik und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten kosten würden.

Auf den ersten Blick komme eine sehr hohe Zahl heraus, schließlich müssten nach heutigem Stand rund 1,6 Milliarden Euro aufgewendet werden, um Villingen-Schwenningen, eine Stadt mit rund 86.000 Einwohnern, klimaneutral zu stellen.

„Es ist eine immens hohe Zahl, dennoch haben wir uns davon nicht abschrecken lassen, denn Klimaneutralität ist absolut alternativlos. Die Studie hat uns aber nicht nur die Realität mitsamt seinen hohen Kosten vor Augen geführt. Vielmehr haben wir hier auch ein Gespür bekommen, was nötig ist, um das Thema anzugehen“, so Gülpen.

2,50 Euro für jeden Bürger pro Tag

Bemühe man eine andere Rechnung, so kostet die Klimaneutralität jedem Bürger knapp 1000 Euro pro Jahr – gesehen auf die nächsten 20 Jahre. Pro Tag wären dies rund 2,50 Euro, die jeder für das Ziel der Klimaneutralität aufwenden müsste, was die oben genannten Zahlen wieder etwas relativiere.

Eine Gasheizung im Keller eines Einfamilienhauses. 85 Prozent aller Haushalte in VS werden noch mit fossilen Brennstoffen geheizt. Die SVS will die Bürger dazu animieren und sie auf dem Weg zu regenerativen Energien unterstützen. | Bild: Sprich, Roland

SVS will Vorreiter-Rolle übernehmen

Hierbei will die SVS, die sich in einer Vorreiterrolle sieht, in den Dialog mit der Stadt Villingen-Schwenningen, mit den Unternehmen, und vor allem mit den Bürgern treten. Denn die rund 88.000 Einwohner von Villingen-Schwenningen seien einer der wesentlichen Bausteine, die zum Erfolg des Vorhabens beitragen können. „Wenn jeder sein Puzzleteilchen dazu beiträgt, wird es gelingen“, ist Gülpen überzeugt.

Eine Fernwärmeleitung rund um die historische Innenstadt von Villingen bauern derzeit die Stadtwerrke aus | Bild: Jens Hagen/Stadtwerke VS

Viel mehr Auswahl

Die Bürger, respektive Verbraucher seien hierbei in einer deutlich komfortableren Situation als in den 1920er und 1950er Jahren beim Aufbau der Strom- beziehungsweise Gasnetze. „Damals konnten die Bürger entweder an das Strom –und Gasnetz anschließen oder eben nicht. Heute gibt es beim Ausbau der Infrastruktur auf dem Weg zur Klimaneutralität viel mehr Auswahl“, macht Gülpen deutlich. Und zählt die unterschiedlichen Technologien, von der Photovoltaikanlage über Windenergie bis zur Wärmepumpe und Fernwärmeversorgung auf.

Die Stadtwerke arbeiten an der Wärmewende | Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke

Fernwärmeanschluss Ein wichtiger Schritt zur kommunalen Fernwärmeplanung geht die SVS im Herbst. Dann werden mit den großen Hausverwaltungen Gespräche geführt und deren Interesse und Bedarf an einem Fernwärmenetzanschluss eruiert. Bis Ende des Jahres sollen die Hausverwaltungen dann die genauen Bedarfe anmelden, damit ein Fernwärmenetz in den kommenden Jahrzehnten umgesetzt werden kann.

Fernwärme ist auch das Stichwort, auf das Gülpen und Wallbaum den Fokus lenken wollen. Der Aufbau eines kommunalen Wärmenetzes könne eine Möglichkeit auf dem Weg zur Klimaneutralität sein.

85 Prozent der Haushalte nutzen Gas oder Öl

Sicher ist, dass dies eine der großen Herausforderungen sein wird, die Bürger dazu zu bringen, grüne Energien zu nutzen. „Stand heute werden 85 Prozent aller Haushalte in VS mit Öl- oder Gasheizungen beheizt.“ Das heißt, dass erst 15 Prozent der Haushalte regenerative Energien, in welcher Form auch immer, nutzen.

Hier gibt es die Infos Eine Homepage informiert über den aktuellen Stand der Kampagne und hält weitere Informationen unter www.die-grüne-null.de bereit.

Villingen-Schwenningen Kurzes, aber heftiges Unwetter: Viele Keller vollgelaufen – mit Videos Das könnte Sie auch interessieren

Fernwärmenetz mit grüner Energie

Für Eigenheimbesitzer, die eine Umrüstung auf regenerative Energien aus Kostengründen nicht realisieren können, könne der Anschluss an ein kommunales Fernwärmenetz eine Alternative sein. „Kurz gesagt, entweder kümmern sich die Bürger selbst drum. Oder wir tun es für sie“, fasst Gülpen zusammen. Denn dann sei es Sache der SVS, mit welcher grünen Energieart das Fernwärmenetz gespeist werde.

Energiebedarf soll steigen

Wie Volker Wallbaum erläuterte, wird der Energiebedarf in den kommenden 20 Jahren um 70 Prozent steigen, was hauptsächlich durch den Zuwachs an E-Mobilität und Wärmepumpen verursacht ist. Gleichzeitig würde der Energieverbrauch zur Wärmeerzeugung bedingt durch Verbesserung bei Dämmung und Energieeffizienz um ein Drittel zurückgehen.

Stadtwerke wollen keinen alleine lassen

Wie aber sollen die Bürger überzeugt werden, die Anstrengungen der SVS auf dem Weg zur Klimaneutralität mitzugehen? „Kurz gesagt bieten wir das an, was an politischen Vorgaben aus Berlin und Brüssel kommen und stehen mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Gregor Gülpen. Beispielsweise durch die Vermittlung von E-Ladesäulen und Wallboxen für das Elektroauto, Vermittlung von Wärmepumpen oder PV-Anlagen-Installation. „Wir bieten viele Lösungen und lassen keinen allein“, so der SVS-Geschäftsführer.

Hier lesen Sie, warum sich zwei Villinger Familien für die Fernwärme entschieden haben.