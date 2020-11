Der SÜDKURIER meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Sonntag, 1. November, wurden 892 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 17 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 1.181 (+ 24 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 37 Todesfälle (+ 1 Fall zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 252 Personen (+ 6 Fälle zum Vortag).

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Samstag, 31. Oktober von 279 Personen ein Abstrich genommen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:



• Villingen-Schwenningen: 463 (davon 333 Personen genesen)

• Donaueschingen: 101 (davon 71 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 54 (davon 40 Personen genesen)

• Blumberg: 105 (davon 79 Personen genesen)

• Bräunlingen: 20 (davon 14 Personen genesen)

• Brigachtal: 24 (davon 20 Personen genesen)

• Dauchingen: 12 (davon 10 Personen genesen)

• Furtwangen: 89 (davon 81 Personen genesen)

• Gütenbach: 8 (davon 5 Personen genesen)

• Hüfingen: 45 (davon 41 Personen genesen)

• Königsfeld: 30 – statistisch korrigiert (davon 27 Personen genesen)

• Mönchweiler: 10 (davon 3 Personen genesen)

• Niedereschach: 36 (davon 25 Personen genesen)

• Schönwald: 11 (davon 6 Personen genesen)

• Schonach: 17 (davon 15 Personen genesen)

• St. Georgen: 91 (davon 78 Personen genesen)

• Triberg: 38 (davon sind 25 Personen genesen)

• Tuningen: 9 (davon sind 5 Personen genesen)

• Unterkirnach: 6 (diese Personen sind genesen)

• Vöhrenbach: 12 (davon sind 8 Personen genesen)

Villingen-Schwenningen Jürgen Roth richtet eine Video-Botschaft an die Bevölkerung – Zum Ende hin wird es persönlich Das könnte Sie auch interessieren

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Auf-hebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de.

Fragen entstehen auch zum Thema „Reiserückkehr“. Hierzu wurde jetzt eine Hotline für Reiserückkehrerunter Telefon: 07721 913 7679 eingerichtet. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de

Die Hotlines sind erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.