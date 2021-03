So hat die ausgefallene Fasnet doch noch etwas Gutes: Die Villinger Brassband Klosterbrass, die ihre Heimat in der Stadtharmonie Villingen hat, rief gemeinsam mit dem Round Table 76 Villingen-Schwenningen dazu auf, das diesjährig gesparte Hiddelesgeld (also das Taschengeld, mit dem man sich sonst was Nettes gönnen würde) für einen guten Zweck zu spenden. Nach der gemeinsamen Idee und Entwicklung einer solchen Spendenaktion seien sich beide Parteien sehr schnell einig gewesen, dass die gesparte Summe an den Verein Sternenkinder Villingen-Schwenningen gespendet werde (www.sternenkinder-vs.de), teilt die Stadtharmonie mit.

Hilfe nach Verlust eines Kindes

Der Sternenkinder-Verein setzt sich für die würdevolle Beerdigung von Kindern ein, die vor oder kurz nach der Geburt verstarben und begleiten Familien nach dem Verlust ihres Kindes. Der Verein finanziert sich hierbei ausschließlich über Spenden. Stefanie Tröndle, Vorsitzende des Sternenkinder-Vereins, wird in der Mitteilung zitiert: „Ich bin total überwältigt, dass gerade an uns gedacht wurde und wir freuen uns wirklich sehr! So eine tolle Aktion!“

Sehr große Resonanz

„Nach einer kurzen organisatorischen Vorbereitung nutzten Klosterbrass und Round Table ihre Social-Media-Kanäle und verbreiteten die Bitte, sie beim Spenden zu unterstützen und richteten hierfür eigens ein Spendenkonto ein“, heißt es weiter. Die Resonanz sei sehr groß gewesen. Mit 1500 Euro seien die Erwartungen mehr als erfüllt worden.

Stefan Jäckle, Präsident von Round Table 76 Villingen-Schwenningen und Trompeter bei Klosterbrass, habe sich ebenfalls hocherfreut über Spendenergebnis gezeigt: „Nach der etwas anderen Fasnet dieses Jahr wollen wir mit unserer Aktion andere motivieren, mitzuhelfen, und mit dem gesparten Hiddelesgeld Gutes zu tun.“ Man freue sich sehr über den Spendenbetrag und sei froh, die Arbeit des Sternenkinder-Vereins auf diese Weise unterstützen zu können. Die Übergabe fand aufgrund der momentanen Lage im kleinsten Kreis statt. Markus Keller, Gründer und Band Leader von Klosterbrass, bedankte sich noch einmal ganz herzlich bei jedem Spender.