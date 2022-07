Die Glonkigilde gratuliert der Stadt und ihren Bürgern zum Jubeljahr. 50 Jahre VS und die Trommelschlegel gehen hoch: Vom 22. bis 24. Juli richten die Weiß-Blauen das Landestreffen der Fanfaren- und Spielmannszüge in Villingen aus. Festumzug am Sonntag durch die Stadt und eine Bühne vor der Tonhalle, dem zentralen Festgelände.

Das wird großes Kino: Auf dem Platz zwischen Blueboxx und Tonhalle wird eine Bühne aufgebaut. Das Areal wird das Epizentrum der dreitägigen Feierlichkeiten. Die Gilde wird es ab Freitag glonkigerecht krachen lassen. Auf einen Effekt wird verzichtet: Die langen Glonkihemden bleiben daheim. „Unser Fasnethäs wird man an dem Wochenende nicht sehen“, sagt Glonkivater Günther Reichenberger.

So kennt man die Glonki-Gilde, hier beim Fasnetumzug im Februar 2022. Bei Landestreffen der Fanfaren- und Spielmannszüge bleibt das Häs jedoch daheim. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Er sieht jetzt schon stolz dem Wochenende entgegen und hofft auf viel Zuspruch und viele Mitfeiernden aus VS. Freitagabend legt ab 19 Uhr die VS-Formation Locker vom Hocker los. Am Freitag und Samstag gibt es viel mehr als nur einen Hock auf dem Platz. „Wir bieten an beiden Abenden Disco in der Tonhalle an, unter anderem gibt es dort eine Cocktailbar“, sagt Reichenberger. Und am Samstag spielt die Coverband Cross-Age. Speziell für den Glonkisome und seine vielen Freunde gibt es eine Kinderdisco am Samstag um 18 Uhr.

Festumzug am Sonntag durch Villingen

22 Gast-Gruppen werden sich am Sonntag um 14 Uhr am Riettor zum Festumzug aufstellen. Die Strecke führt die Rietstraße entlang zum Marktplatz und von dort geht es über die Niedere Straße zum Festgelände an der Tonhalle.

Die Glonkigilde lässt an diesem Wochenende nicht nur Villingen-Schwenningen zum Fünfzigsten hoch leben. Der Fanfarenzug des großen Villinger Fasnetvereins hätte bereits 2021 seinen 70. Geburtstag feiern können. Weil Corona auch diesen schönen Anlass seinerzeit platt gemacht hat, soll es nun umso mehr hoch hergehen.

Ist schon jetzt stolz aufs Festwochenende: Glonkivatter Günther Reichenberger – hier im November 2018. | Bild: Rüdiger Fein

Neben Ausgelassenheit und Geselligkeit geht es bei der Gilde anlässlich des Landestreffens auch sehr ernst zu. Bei den Wertungsspielen des Landesverbands heißt es am Sonntag ab 10 Uhr schon hoch mit den Fanfaren. Im Franziskaner Konzerthaus treten die Teilnehmer an. Die Siegerehrung soll nach dem Umzug an der Tonhalle stattfinden. Dort ist auch ein spezieller Auftritt eines Massenchors vorgesehen. Machen alle Gastvereine mit, legen dabei etwa 700 sangesfreudige Kehlen los.

Bei der Glonkigilde ist ein Orga-Team seit Monaten mit den Vorbereitungen befasst. Neben dem Festumzug und der Erfüllung aller Auflagen bei der Tonhalle steht dabei eine weitere Herausforderung an: Zahlreiche Vereine reisen zum Landestreffen schon am Samstag an. Sie dürfen in der Pestalozziahalle innerhalb der Stadtmauern im Massenlager übernachten.