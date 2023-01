von SK

Die Ganoven sollen nach Angaben der Polizei bei der 79-Jährigen angerufen und sich als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben haben. Im Gespräch wurde demnach behauptet, dass Einbrecher in Villingen unterwegs seien und einen Zettel mit der Adresse der Frau dabei hätten.

Den Tätern gelang es, so auf die Villingerin einzuwirken, dass sie Auskunft über ihr zuhause aufbewahrtes Bargeld gab und dies kurz darauf an einen angeblichen Polizisten an der Haustür übergab, damit dieses nicht in die Hände der angeblichen Diebe fallen sollte.

Bei diesem vermeintlichen Polizisten handelte es sich jedoch um ein Mitglied einer Betrügerbande, die so einen fünfstelligen Betrag ergaunerte.

Die Polizei warnt

Immer wieder sind Trickbetrüger mit solchen und ähnlichen Betrugsanrufen erfolgreich. Die echten Beamten geben daher folgende Tipps: