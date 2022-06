von Carolin Joos

„Es ist schön, dieses Jahr wieder mehrere Bilder gestalten zu können“, sagt Ilona Beha, die sich dieses Jahr auch an den Blumenbildern beteiligt. „Wir sind zwar immer noch nicht wieder in voller Größe zurück, aber es ist dieses Jahr wieder um einiges mehr als in den letzten zwei Corona-Jahren, in denen wir nur ein Bild auslegen konnten“, ergänzt die 65-Jährige.

Für die diesjährigen Altarbilder wurden als Motive die Friedenstaube, eine Weinrebe und das Abendmal gewählt – alles Friedens- und Hoffnungsmotive, die neben Jesu Christi an den Feiertagen im Mittelpunkt stehen. Aufgrund des extremen Blütenmangels, da Fronleichnam so spät ins Jahr fällt, gibt es dieses Jahr anstelle eines Blumenteppichs mehrere kleinere Altarbilder

Monika Hettich-Marull und Ilona Beha (beide 65) arbeiten gemeinsam am Altarbild. Die Blumen werden erst kurz vor Fronleichnam ausgelegt. | Bild: Carolin Joos

Insgesamt braucht das Gemeindeteam gut drei Tage, um alle Bilder fertig zu legen. Die Vorlagen für die Motive werden selbst abgepaust und die Kontur dann mit Kaffeebohnen ausgelegt. Mit kleinen Ästen und einer extra Schicht Kaffebohnen wird in den Bildern die Schrift, Kreuz und Weinrebe hervorgehoben. Zuletzt wird die bunte Blütenschicht ausgelegt, die den Bildern ihr Charisma verleihen. In diesem Jahr werden hauptsächlich Blumen aus den Gärten und der Natur verwendet – wie Rosen, Gerbera und auch Weidenkätzchen.

Das Gemeindeteam legt eine Weinrebe. | Bild: Carolin Joos

Das Programm Fronleichnam, 15. Juni, startet gegen 8.30 Uhr mit dem Gottesdienst am Münster und der anschließender Prozession. Der Weg beginnt am Münsterplatz, führt durch die Kanzleigasse und Ringanlage ans Riedtor bis zum Marktplatz, an dem vor dem Altarbild ein kurzer Zwischenstopp geplant ist. Von dort aus geht es bis zur Josefsgasse und zurück zum Münster, um den Endgottesdienst zu feiern. An der Prozession nehmen nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Trachtengruppe und die Bürgerwehr teil.

Reisichbüschlele fürs eigene Haus

Aber nicht nur die Altarbilder des Geimeindeteams und der Klosterfrauen schmückt die Villinger Innenstadt. Die Brunnen werden von den jeweiligen Kirchen gerichtet und auch auf das Schmücken der Häuser der Bewohner wird gehofft.

„Umso bunter die Innenstadt umso schöner sieht es am Ende aus. Es gibt immer wieder Einwohner, die ihr Haus etwas schmücken und während der Prozession erfreut das jeden.“, sagt Monika Hettich-Marull und hat einen Tipp fürs nächste Jahr parat: „Man kann bei der Gemeinde vor Fronleichnam kleine ‚Reisichbüschele‘ bestellen, um sein Haus zu verzieren. Diese kann man kostenlos einen Tag vor Fronleichnam abholen. Ansonsten hoffe ich das dieses Jahr fleißig geschmückt wird.“

Der Grundgriss zum Altarbild der Klosterfrauen steht schon. Auf ihm soll das Abendmahl abgebildet werden. | Bild: Carolin Joos

Für die Villinger heißt es also: Die Stadt wird zum Feiertag wieder bunter als sonst, wenn auch nicht durch einen riesigen Blumenteppich. Allerdings bringen die kleinen, liebevoll gestalteten Altarbilder genauso viel Freude und Farbe an diesem besonderen Feiertag.