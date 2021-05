Ab sofort kann das Testergebnis eines Schnelltests in den städtischen Testzentren digital übermittelt werden. Damit entfalle die Wartezeit vor Ort, teilt die Stadtverwaltung mit. Wer sich testen lässt, enthält an der Anmeldestation vor Ort einen QR-Code (in Papierform). Das Testergebnis kann jeder selbst nach circa 15 Minuten auf seinem Smartphone durch Scannen des QR-Codes abrufen. Und nutzen: Frisöre oder andere Betriebe können den QR-Code ihrer Kunden abscannen und erhalten dann das Testergebnis (Gültigkeit 24 Stunden) angezeigt.

Villingen-Schwenningen Hunderte Bürger lassen sich schnelltesten Das könnte Sie auch interessieren

Personen ohne Smartphone erhalten das Ergebnis in Papierform nach Wartezeit im Testcenter. Eine Onlineanmeldung ist nicht zwingend notwendig, verkürzt aber die Wartezeit und wird daher empfohlen (www.villingen-schwenningen.de/schnelltest). In Villingen befindet sich das Schnelltest Center im Theater am Ring und in Schwenningen im Karl-Haag-Saal. Montag bis Freitag sind die Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, an Samstagen von 9 bis 15 Uhr. Es muss ein Ausweisdokument vorgelegt werden, um einen Test durchführen zu lassen. Die Stadt ist verpflichtet, ein positive Ergebnis dem Gesundheitsamt zu melden. Elektronische Testergebnisse werden automatisch übermittelt.