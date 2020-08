Villingen-Schwenningen (sk) Großer Jubel am Wochenende in Villingen-Schwenningen: Ein Mitspieler der Deutschen Fernsehlotterie gewinnt mit einem Mega-Los 100 000 Euro im zweiten Rang der wöchentlichen Prämienziehung. Dies teilt die Fernsehlotterie in einer Presseerklärung mit. Insgesamt wurde dieses Wochenende viermal der zweite Rang gewonnen. Verkündet wurden die Gewinnzahlen der traditionsreichen Soziallotterie Deutschlands am 2. August in der ARD. Präsentiert werden die Gewinnzahlen von Projekten der Soziallotterie, die dank des Einsatzes der Mitspielerinnen und Mitspieler gefördert werden können. So stellte am aktuell die mit 58 000 Euro geförderte Deutsche Muskelschwund-Hilfe aus Hamburg ihre Arbeit vor, nächstes Wochenende präsentiert sich das Väterboardinghaus „Casa Papa“ aus München, das 208 000 Euro erhalten hat.