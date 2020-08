Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Silke Lopes will unverpackte Lebensmittel verkaufen: In Villingen muss sie ihre Kunden auch erziehen

Seit vier Wochen besteht das Geschäft Fußabdruck in der Oberen Straße und in den Verkaufsräumen herrscht viel Redebedarf. So wenig Verpackungen wie möglich, lautet die Devise. Was das genau bedeutet, ist vielen Kunden nicht klar. Inhaberin Silke Lopes muss es immer wieder erklären.