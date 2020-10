Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Bis Donnerstag, 8. Oktober, waren Stand 9 Uhr bisher 642 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (keine Änderung zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 722 (+ 7 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 35 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten.

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 45 Personen (+ 7 Fälle zum Vortag). Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Donnerstag, 8. Oktober, zwei am Coronavirus erkrankte Person und 1 Verdachtsfall.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Mittwoch, 7. Oktober, von 89 Personen ein Abstrich genommen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Villingen-Schwenningen: 306 (davon 271 Personen genesen), Donaueschingen: 59 (davon 58 Personen genesen), Bad Dürrheim: 34 (davon 32 Personen genesen), Blumberg: 53 (davon 48 Personen genesen), Bräunlingen: 13 (davon 12 Personen genesen), Brigachtal: 6 (diese Personen sind genesen),Dauchingen: 10 (diese Personen sind genesen), Furtwangen: 38 (davon 33 Personen genesen), Gütenbach: 5 (davon 2 Personen genesen), Hüfingen: 38 (davon 34 Personen genesen), Königsfeld: 24 (davon 22 Personen genesen), Mönchweiler: 3 (davon 2 Personen genesen), Niedereschach: 30 (davon 24 Personen genesen), Schönwald: 4 (davon 3 Personen genesen), Schonach: 10 (davon 9 Personen genesen), St. Georgen: 60 (davon 49 Personen genesen), Triberg: 13 (diese Personen sind genesen).