Sieben Angreifer treten am Schwenninger Bahnhof auf bewusstloses Opfer (19) ein – Arztbericht bestätigt multiple Knochenbrüche

Am 1. September ist ein 19-Jähriger am Schwenninger Bahnhof von sieben Männern schwer verprügelt worden. Das Opfer hat multiple Knochenbrüche im Gesicht davongetragen. Polizei und Rathaus sehen beim Gebiet um den Bahnhof keinen Brennpunkt. Dabei war es nicht der erste Vorfall dieser Art. Eine Videoüberwachung gibt es am Bahnhof nicht.