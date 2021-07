Es donnert. Ein ziemlich eindrucksvoller Donner, das muss man ihm lassen. Es klingt, als säße direkt neben einem ein grollendes, anschwellendes Orchester. Dann prasselt der Regen auch schon auf ein Dutzend Fußballspieler – der D2-Jugend des DJK-Villingens – herunter. Dabei hat das Training gerade erst begonnen. „Pause!“, schallt es über den Rasen.

„Die Corona-Zeit war ziemlich doof“

Luan Gak wischt sich die Regentropfen von der Stirn und beginnt, zu erzählen. Von seiner Leidenschaft zum Fußball. Von den Wintermonaten, in denen das Training gar nicht stattfand. Von den Osterferien, als es in Fünfer-Gruppen, die sich nicht mischen durften, Passübungen auf dem Platz gab. Aber keine richtigen Mannschaftsspiele.

Dunkle Wolken ziehen auf und die D2-Jugend formiert sich. | Bild: Daniela Biehl

Und von dem Tag vor gut einem Monat, als das Training wieder war wie sonst. „Die Corona-Zeit waren ziemlich doof“, sagt der Elfjährige. „Ich konnte nichts machen. Ich war die ganze Zeit zuhause.“

Fußball ist Luan Gaks große Leidenschaft. | Bild: Daniela Biehl

Für ihn bedeutete das Fußballspielen, sich frei zu fühlen. Er spiele seit drei Jahren, zwei, drei Mal die Woche im Verein, aber nicht nur dort, auch in der Schule, in den Pausen oder bei seinen Freunden.

Video: Daniela Biehl

Durch Corona war das Kicken in der Schule zum Beispiel kaum möglich. „Aber wenigstens hier“, sagt Luan, und zeigt auf den Kunstrasenplatz des DJKs. Ein großes Stück Freiheit für ihn – also eigentlich, wäre da nicht dieser Regen, der Donner. Doch der scheint den rund ein Dutzend Jugendlichen an diesem Abend nichts auszumachen.

Der Regen stört sie nicht. | Bild: Daniela Biehl

Ein paar Eifrige spielen trotzdem auf dem Rasen. Und fällt ein Tor, wirft sich manch Zehnjähriger gleich auf den klitschnassen Boden. Die anderen umarmen, das geht natürlich nicht. Aber auch so sieht echte Lebensfreude, wahre Fußball-Leidenschaft, aus – dem Gewitter zum Trotz.

Video: Daniela Biehl

„Kommt weiter“, ruft Trainer Jan Hirsch, zückt die Pfeife und eröffnet die nächste Übung mit einem lauten Pfiff. Die Jugendlichen sollen lernen, den Ball zu führen und ihn entlang kleiner Hütchen, im Slalom, zu drippeln.

Blick- und Ballkontakte

Luan Gak wischt sich die nächsten Tropfen von der Stirn, schnappt sich den Ball, rennt dem Dämmerlicht, den dunklen Wolken entgegen und dribbelt zu anderen aufs Feld.

Der Platz ist längst nass. | Bild: Daniela Biehl

Hirsch wird später sagen, dass die Übungen wichtig sind, damit die Spieler in den Grundtechniken sicher werden. Jetzt hat er aber erstmal seine Schützlinge im Blick. „Abspielen! Mehr Ballkontakte!“, schreit er gegen den tosenden Wind an.

„Helft euch gegenseitig. Blickkontakt! Hol dir den Ball, indem du sagst, sieh mich an.“

Video: Daniela Biehl

Luan tut genau das. Er nimmt den Ball seiner Mitspieler an, kickt ihn vorsichtig und schnell, am Gegner, den Hütchen, vorbei.

Am meisten habe er die anderen Spieler vermisst, sagt er. „Ich kenne hier alle seit Jahren. Und zusammen macht das echt Spaß.“

An diesem Abend scheint es auf Gelände gar nicht mehr aufhören zu wollen mit dem Regen. Der Horizont ist dunkel und grau. Von Gewitterwolken durchzogen. Darunter die spielenden Jugendlichen. Aber sie scheint das noch immer noch nicht zu stören.

Regentropfen auf der Stirn, ein bisschen Matsch an der Hose, klitschnasse Jacke – egal, immerhin können sie wieder richtig Fußball spielen.