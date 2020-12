Gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, hätten die Stadtmusiker einiges zu tun, vor allem das große „Adventskonzert der Jugendorchester“ würde am 2. Advent stattfinden. „Vergangenes Jahr hatten wir bei diesem Konzert 650 Zuhörer in der Neckarhalle“, so Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner. Die Stadtmusiker lassen sich jedoch nicht unterkriegen.

Ein Video zu jedem Weihnachtstermin

Bereits im ersten Lockdown hat der Verein mit einem „Social Distancing Konzert“ auf sich aufmerksam gemacht. Die Musiker des großen Orchesters hatten den Toto-Hit „Africa“ eingespielt – jeder für sich zuhause, danach wurden alle Stimmen übereinandergelegt. Diese Aufnahme sorgte für viel Aufsehen und wurde sogar in einem Video des Landkreises verwendet. Der Vorstand hatte nun die Idee, zu allen großen Auftritten in der Weihnachtszeit ein solches Video zu veröffentlichen.

Die Jungmusiker spielen ein Stück, das am eigentlichen Termin des Adventskonzertes veröffentlicht wird, das große Blasorchester veröffentlicht ein Stück und als Höhepunkt spielen alle Musiker der Stadtmusik Schwenningen, von klein bis groß, an Heiligabend das Lied „O du fröhliche“, da das „Weihnachtliche Musizieren und Singen auf dem Muslenplatz“ ebenfalls nicht stattfinden kann.

33 junge Musiker sind dabei

„Das ist natürlich ein riesiger Aufwand für unsere Social-Media-Experten“, so Vorsitzender Sebastian Grießhaber, „aber mit Florian Stier, Matthias Bernat und Linus Wehrle, haben wir gleich drei Experten, die diese Aufgabe gekonnt umsetzen.“ Auch dieses Mal mussten die Musiker einzeln ihre Stimme einspielen. Diesen Sonntag würde das Adventskonzert stattfinden. Aus diesem Anlass spielen Jungmusiker aus dem Vor- und Jugendblasorchester das Lied „Mary‘s Boy Child“. Wolfgang Wössner erklärt: „Es haben natürlich nicht alle mitgemacht, aber wir sind stolz, dass sich doch immerhin 33 Musiker daran beteiligt haben.“

Das Video ist ab Sonntagnachmittag auf der Homepage der Stadtmusik unter www.stadtmusik-schwenningen.de. Eine Woche später erscheint das Lied „Happy Christmas“ von John Lennon, gespielt vom großen Blasorchester.