Auf dem Eis darf ein Crack nicht lange fackeln – in Sekundenbruchteilen muss er aus dem Spiel heraus hart und platziert schießen können. Bei den Profis sieht das zwar einfach aus, doch erfordert dieser Bewegungsablauf jahrelanges hartes Training. Jetzt können die SERC-Nachwuchsspieler mit einer Schussanlage trainieren. Der Wert dieser ungewöhnlichen Trainingsanlage liegt bei rund 5000 Euro. „Tatsächlich ist sie aber unbezahlbar für unseren Erfolg“, meint Marco Kimmel, der die Abteilung Wild Wings Future leitet, in einer Pressemitteilung. „Wir sind sehr froh darüber; unsere Trainer werden die Anlage künftig gezielt ins Mannschaftstraining integrieren.“

So sollen die jungen Schwenninger Spieler, die in allen Altersklassen in Top-Ligen spielen, noch besser werden. Zur Zeit spielen 180 Kinder und Jugendliche in sechs Nachwuchsteams oder besuchen die Laufschule des Vereins. Die neue Übungsanlage für eine perfekte Schusstechnik ist in den Innenraum der Helios-Arena integriert. Im Tribünengang des Stadions, wo sich während der Spiele die Fans treffen und verpflegen, füllt sie eine bislang ungenutzte Ecke aus und besteht aus einem Tor, Fangnetzen an Seite und Decke, Kunststoff-Schutzplatten für die Wände und einer großen Bodenplatte ebenfalls aus Kunststoff, von der aus abgezogen wird.

Wild Wings-Stürmer Sebastian Uvira erklärt, wie das Schusstraining funktioniert: „Fünf bis sechs Eimer mit Pucks mache ich schon leer beim Schusstraining“. Das sind bis zu 500 Pucks. Der 30-Jährige verfügt über viel Spielpraxis in seiner Karriere, ist aber stets bemüht, sich weiter zu verbessern. Deshalb freut auch er sich über die neue Trainingsanlage, die er und seine Profikollegen gerne nutzen wollen, während die Nachwuchsspieler vormittags die Schulbank drücken.

Stefan Wagner, Geschäftsführer der Schwenninger Wild Wings, findet die Schussanlage super und hofft darauf, dass Jugend-Coach Wayne Hynes vielversprechende Talente für den Profikader fit macht – wie etwa Viktor Bucher, der in dieser Saison in das DEL-Team aufgerückt ist.