Villingen vor 2 Stunden Da will man in Ruhe einkaufen und dann sowas: Frau gerät mit 82-Jährigem aneinander In einem Discounter in Schwenningen geht es hoch her: An der Brottheke kommt es zu einem Gerangel, bei dem eine Frau verletzt wird. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Die Polizei, hier ein Symbolbild, muss zu einem Einsatz in einem Discounter in der Harzerstraße in Schwenningen ausrücken. | Bild: IMAGO/Fotostand / Gelhot