Die Juni hat der Doppelstadt durchweg heiße Sommertage beschert, auch die ersten Unwetter sind schon niedergegangen. Was sagen aber die Menschen zu dem Wetter, wie schützen sie sich vor der Hitze und wie oft gießen sie ihre Pflanzen im Garten? Der SÜDKURIER hat sich umgehört.

Andrea Dotter: Der Garten leidet

Andrea Dotter ist aus Schonach und hat einen großen Garten. Als sie nach zwei Wochen aus dem Urlaub zurück kam, ist sie erschrocken. Der Boden im Garten war total trocken, obwohl es im Frühjahr relativ viel geregnet hat. Trotzdem gießt die Schonacherin nur ungefähr jeden vierten Tag.

Andrea Dotter aus Schonach gießt in ihrem Garten nach dem Mondkalender. | Bild: Susanne Rothweiler

Sie hält sich an einen Mondkalender. Laut diesem sollten die Gärtner die Erde mit einem Dreizahn auflockern und sparsam gießen. Zudem hat Dotter dieses Jahr nicht mehr so viele Blumenkübel vor dem Haus. Jetzt muss sie nur noch vier Pflanzen gießen.

Julien Windisch: So heiß ist es gar nicht

Julien Windisch findet es gut, dass es jetzt anhaltend warm und nicht gleich brütend heiß ist. Das Frühjahr war lang relativ kalt, empfindet der 28-Jährige.

Julien Windisch befürchtet noch keine Wasserknappheit in der Region. | Bild: Susanne Rothweiler

Wasserknappheit sieht er für unsere Region vorerst nicht, aber das Thema sollten alle im Kopf behalten, meint er.

Eduard Lux: Es muss etwas fürs Klima getan werden

Der gebürtige Villinger Eduard Lux meint, dass etwas für das Klima getan werden muss. Die Wetterdiskussion hält er aber für überzogen. Nach seinem Gefühl ist das Wetter so, wie in seiner Kindheit.

Eduard Lux meint, dass sich das Wetter seit seiner Kindheit nicht verändert hat. | Bild: Susanne Rothweiler

Anfang Mai sei es schon immer sehr veränderlich gewesen, Ende Mai finge es dann an schöner zu werden. So sei es immer schon gewesen. Nur die Winter seien etwas kälter gewesen, meint Lux.

Elizabeta Pezelj: Keine Angst vor einer Klimakatastrophe

Elizabeta Pezelj hat eine Stunde Pause, bevor sie ihre Kinder vom serbischen Volkstanzkurs abholen muss. Die Schwenningerin hat bei anhaltend warmen Wetter keine Angst vor einer Klimakatastrophe.

Elizabeta Pezelj aus Schwenningen nutzt die Pause bei sonnigem Wetter um ein Eis zu essen. | Bild: Susanne Rothweiler

Sie sei ein positiv denkender Mensch. Solche negativen Gedanken über eine Klimakatastrophe würden bei ihr nicht im Kopf kreisen. Bei schönem Wetter müsse ein Eis her, so Pezelj. Sie nutzt die Stunde, um runter zukommen, ein Eis zu essen und Bekannte zu treffen.

Susanne Eck: Der Schwarzwald stirbt nicht ab

Susanne Eck ist aus Villingen und freut sich über das sonnige Wetter. Die 53-Jährige hat keine Befürchtung, dass der Schwarzwald abstirbt.

Susanne Eck aus Villingen freut sich über sonniges Wetter. | Bild: Susanne Rothweiler

Das Wetter würde sich von selbst wieder regeln. Auch vor 60 bis 70 Jahren hätte es zwischendrin trockene Perioden gegeben. Für den Garten fängt Eck das Regenwasser in Behältern auf.

Alessandro Cimino: Der Hund mag kein warmes Wetter

Alessandro Cimino ist mit seinem Hund Blue unterwegs. Dem Hund behage das warme Wetter nicht so. Cimino müsse am Morgen und am Abend mit Blue Gassi gehen.

Alessandro Cimino und Hund Blue sind nicht gerne in der Mittagshitze unterwegs. | Bild: Susanne Rothweiler

Mittags wäre er nicht zu bewegen, nach draußen zu gehen. Eine Klimakatastrophe befürchtet der Villinger noch nicht.

Magda Martini: Schönes Wetter macht gute Laune

Magda Martini aus der Villinger Südstadt hat bei schönem Wetter automatisch gute Laune. Bei schlechtem Wetter sei sie eher in sich gekehrt. Die 32-Jährige hat eine Allergie gegen Pollen.

Magda Martini aus der Villinger Südstadt freut sich trotz Heuschnupfen über die Sonnenstrahlen am Morgen. | Bild: Susanne Rothweiler

Aber auch wenn leichter Regen die Luft von Blütenstaub reinigt, liebt die Villingerin die Sonne. „ Ich wache auf, sehe die Sonnenstrahlen und starte gut in den Tag.“

Alexander Kostricov: Nach langen Trockenphasen ist Regen schön

Alexander Kostricov ist mit seiner Freundin in der Villinger Innenstadt zum Shoppen. Er hat keine Angst vor dem Klimawandel. Kostricov wohnt in Hüfingen und wässert die Beete in seinem Garten mit Regenwasser.

Alexander Kostricov aus Hüfingen wünscht sich Regen, damit seine Regentonnen wieder gefüllt werden. | Bild: Susanne Rothweiler

Nach langen Trockenphasen freue er sich über Regen. Der fülle dann wieder seine leeren Regentonnen.

