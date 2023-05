Ein bewaffneter Mann hatte am Donnerstag, 20. April, hatte kurz vor 18 Uhr eine Spielhalle in der Bogenstraße überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil führten auf die Spur eines 22-Jährigen, der dringend verdächtigt wird, den Überfall begangen zu haben.

Festnahme am Montagabend

Am Montagabend nahmen Beamte den Mann fest. Mit Unterstützung von Spezialkräften hatten sie zuvor seine Wohnung in Villingen-Schwenningen durchsucht. Der Einsatz des Sonderkommandos hatte für viel Aufsehen in der Konstanzer Straße gesorgt.

Am Montag, 22. Mai 2023, gab es in der Konstanzer Straße in Villingen einen SEK-Einsatz. | Bild: Rasmus Peters

Mutmaßlicher Täter kommt in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete der zuständige Haftrichter die Untersuchungshaft für den mutmaßlichen Täter an, der in eine Justizvollzugsanstalt kam. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.