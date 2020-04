von SK

Erzbischof Stephan Burger hat den Verzicht von Pfarrer Alexander Schleicher auf die Leitung der Pfarreien der Seelsorgeeinheit An der Eschach zum 15. September angenommen. Dies wurde am Palmsonntag bekannt. Pfarrer Schleicher wird eine andere seelsorgliche Aufgabe im Erzbistum übernehmen. Vikar Adalbert Mutuyisugi verlässt ebenfalls die Seelsorgeeinheit An der Eschach. Sein Stellenwechsel in eine andere Seelsorgeeinheit der Erzdiözese erfolgt zum 1. Juli. Dies gab das Erzbischöfliche Ordinariat am Palmsonntag bekannt. Pfarrer Schleicher war seit 2015 Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit An der Eschbach mit den Pfarreien St. Mauritius und Katharina Niedereschach, St. Mauritius Niedereschach-Fischbach, St. Cäcilia Dauchingen, St. Martin Königsfeld-Neuhausen, St. Ulrich Villingen-Schwenningen (Obereschach) und St. Hilarius Villingen-Schwenningen (Weilersbach). Zuvor war er nach der Priesterweihe 1995 und der sich anschließenden Vikarszeit in der Jugendseelsorge und als Pfarrer und Kooperator in verschiedenen Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese tätig. Vikar Mutuyisugi stammt aus Ruanda und kam zum Weiterstudium in das Erzbistum Freiburg. Nach einem zweijährigen Einsatz als Vikar in Waldkirch ist er seit September 2018 Vikar in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit An der Eschach. Über eine Nachfolge-Regelung schweigt sich das Ordinariat derzeit noch aus. Die Seelsorgeeinheit umfasst neun Pfarrgemeinden. Niedereschach, Dauchingen, Fischbach, Kappel, Königsfeld, Mönchweiler, Neuhausen, Obereschach und Weilersbach sind auf diese Weise zusammengefasst. Hauptsitz der Seelsorgeeinheit ist Niedereschach. Verantwortlich zeichnet Pfarrer Alexander Schleicher.