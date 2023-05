Helfer gesucht

Wer sich im neuen B9 ehrenamtlich engagieren will und Freude am Umgang mit Menschen hat, kann sich direkt bei Anita Neidhardt-März melden: 0162 7954888 melden oder per E-Mail an geschaeftsfuehrung@b9-villingen.de . Das B9 befindet sich in der Bahnhofstraße 9 in Villingen und hat jeden Samstag zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet, hier findet auch die Warenannahme statt. Aktuelle Infos gibt es unter www.b9-villingen.de