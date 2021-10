VS-Schwenningen vor 5 Stunden

Sechsköpfige Familie aus VS-Schwenningen verlor beim Brand am Montag ihre Wohnung – nun wurde ein Spendenkonto eingerichtet

Nach einem Brand in Schwenningen am Montag ist das Haus unbewohnbar. Während fast alle Bewohner bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, ist eine sechsköpfige Familie seit dem Feuer in der städtischen Notbetreuung. Nun wurde für sie ein Spendenkonto eingerichtet.