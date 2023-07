230 Teilnehmer: Die bisherige Rekordmarke von 300 Fahrerinnen und Fahrern von 2021, als es pandemiebedingt nur wenige Radrennen gab, hat der Skiclub Villingen bei der Ausrichtung des Sechs-Stunden-am-Breitbrunnen-Mountainbikerennens nicht geknackt. Die Radler, vom Semi-Profi bis zum Amateur, stiegen wieder für den guten Zweck in die Pedale.

Bei optimalen Wetterbedingungen konnten die Teilnehmer an den Start gehen. Der Regen hatte die Strecke nur geringfügig aufgeweicht, so dass es weder staubtrocken war noch zu große Pfützen gab. „Wir haben dank dem Forstamt wieder eine super vorbereitete Strecke“, sagte Skiclub-Chef Jochen Menath. Für den reibungslosen Ablauf des Rennens, das zum siebten Mal rund um den Breitbrunnen stattfand, sorgte das Helferteam um Streckenchef Thomas Huber.

Die Teilnehmer gingen als Solofahrer, in Zweier- oder Dreierteams oder in der Gruppenwertung auf die rund siebeneinhalb Kilometer lange Rundstrecke. Dabei mussten jedes Mal 140 Höhenmeter bewältigt werden.

Zum ersten Mal beim Sechs-Stunden-Rennen dabei war Tanja Rall vom Team „Krönchen richten“ aus Bühlertal. „Es war eine relativ spontane Entscheidung, ich habe noch nie ein so langes Rennen mitgemacht“, sagte sie, während sie, in eine wärmende Decke gehüllt, auf ihren Einsatz wartete. Am Ende belegte sie mit ihrer Teamkollegin Nathalie Mühleck den ersten Platz bei den Damen-Zweierteams.

Pro gefahrene Runde spendierte der Skiclub 50 Cent für den guten Zweck. Am Ende erstrampelten die Fahrer nach sechs Stunden und zusammen 2671 Runden eine stolze Summe von – aufgerundet durch den Skiclub – 1500 Euro. Das Geld geht an den Verein „Bunter Kreis – Leben geben“. Der Verein bietet familienorientierte, sozialmedizinische Nachsorge für Frühgeborene und schwer kranke Kinder und Jugendliche. Die Vorsitzende des Vereins, Christina Aschenbrenner, nahm den Spendenscheck entgegen.

Nicht nur für den guten Zweck rackerten sich die Radfahrer ab. Es gab auch Preise für die Besten in den einzelnen Kategorien. Bei den Einzelfahrern gewann bei den Frauen Judith Weiland. Zweite wurde Angelina Franz vom Team Pedal. Dritte wurde Betina Stoll vom Schwarzwaldverein Sulzbachtal. Bei den Herren Einzel siegte Matthias Bettinger vom Singer Racing Team vor seinem Teamkollegen Philipp Jehle. Dritter wurde Marian Singler vom Team Upscaled Racing. Bei den Senioren Herren gewann Julius Cobett vor Domenico Pariano und Tobias Schätzl. Bei den Senioren Damen gewann Daniela Kuß vor Isabell Kuner. Bei den Zweier-Teams gewann das Team Imnauer mit Loris Schlagenhauf und Dirk Brutsche. Bei den Dreier-Teams siegte das Team RC 1886 Villingen mit Philipp Bucher, Sebastian Mick und Benjamin Schöller. Die Siegerehrung nahm VS-OB Jürgen Roth vor.