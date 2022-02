VS-Villingen vor 1 Stunde

Schwindel mit Wohnungsinserat in „Erbsenlachen“ – Polizei rät zur Vorsicht bei günstigen Angeboten im Internet

Aufgepasst hat eine 20-Jährige am vergangenen Wochenende bei der Suche nach einer neuen Wohnung in Villingen. Beinahe wäre sie einer Betrügerin aufgesessen. Mit welcher Masche hier versucht wurde an Geld zu kommen, erfahren Sie im Artikel.