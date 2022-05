Rätselhafter Frontalzusammenstoß am Dienstagmorgen am Villinger Stadtrand in Höhe des Walkebucks auf der Landesstraße Villingen-Pfaffenweiler. Bei bester Sicht knallen die beiden Fahrzeuge laut einer Polizeisprecherin frontal zusammen.

Video: Trippl, Norbert

Der Unfall ereignete sich kurz nach 6.30 Uhr, es herrschte beste Sicht und Außentemperaturen von 2 Grad.

Zum Unfallhergang können sich die Beamten nicht äußern. Beide Mittelklassewagen, ein Passat und ein Ford Kuga, stehen parallel nebeneinander am Straßenrand mit Totalschaden. Vermutlich sei eines der Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls gedreht worden, rätselt ein Retter.

Der Berufsverkehr wird weiträumig umgeleitet. Ab der Auffahrt Hammerhalde und ab der Abfahrt Sportplatz Pfaffenweiler ist die Route zunächst gesperrt.

Schwierige Unfallaufnahme: Die Landesstraße ist zwischen Villingen Hammerhalde und Pfaffenweiler Sportplatz am Vormittag zu. | Bild: Trippl, Norbert

Die Männer sind in der Obhut des Klinikums. Der SÜDKURIER berichtet hier, sobald weitere Erkenntnisse feststehen.

