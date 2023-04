Schwer verletzt wurde ein 52-Jähriger, nachdem er an der Fastnacht 2023 in einer Bar an der Villinger Färberstraße brutal und offenbar unvermittelt niedergeschlagen wurde. Heute, acht Wochen nach der Attacke, ist der Angegriffene immer noch krankgeschrieben.

Er wurde mit schweren Verletzungen im Gesicht zuletzt in der Freiburger Uniklinik zum zweiten Male operiert. Eine Gesichtshälfte ist bei dem Mann bis heute gelähmt, er konnte wochenlang nur Flüssignahrung zu sich nehmen. „Lippe, Backe, Nase, ein Auge und ein Nerv sind beschädigt“, schilderte er seine Lage nach Ostern.

Jörg-Dieter Kluge, Sprecher des Polizeipräsidiums. | Bild: Göbel, Nathalie

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage dieser Redaktion den Angriff in dem Lokal. Die Staatsanwaltschaft ist offiziell in den Vorgang noch nicht eingebunden. Der Sprecher der Strafverfolger, Staatsanwalt Andreas Mathy, hat sich auf Bitte des SÜDKURIER kurz vor Ostern nach dem Stand der polizeilichen Ermittlungen erkundigt. „Die Beamten gehen von schwerer Körperverletzung aus, es muss noch umfangreich ermittelt werden“, fasst er zusammen.

Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz. | Bild: Picasa

Es war die Nacht von Fastnachtsdonnerstag auf Freitag. Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge muss in der Behörde erst nachfragen: Gibt es den Vorgang in den Akten? Ja. Er bestätigt schließlich Informationen des SÜDKURIER zu dem Vorgang so: „Die Schlägerei spielte sich in einer Gaststätte an der Färberstraße ab. Dabei soll der Geschädigte von einem Unbekannten einen Schlag ins Gesicht bekommen haben und erheblich verletzt worden sein.“

Wo die Videokameras nicht hinsehen können

Die Färberstraße war zum Tatzeitpunkt von der Polizei mit Videokameras überwacht. Fest steht: Die Attacke auf den 52-Jährigen geschah in einem Färberstraßenlokal. Die Videokameras filmten nur die Geschehnisse vor der Türe.

Und: Es war eine Nacht, zu der nicht nur die Polizei mehrere Sondereinheiten und starke, eigene Kräfte aufgeboten hatte. Auch der kommunale Ordnungsdienst war unübersehbar in der Kneipenmeile unterwegs. Der erste Fastnachtstag und die folgende Nacht gelten grundsätzlich als schwierig. Hauptgrund: Alkohol fließt schon ab dem Vormittag.

Gewalt und kein Ende? Die Färberstraße kommt einfach nicht zur Ruhe. | Bild: Trippl, Norbert

Nach gesicherten Informationen dieser Redaktion stand am Eingang des Lokals am Donnerstagabend, 16. Februar, ein einzelner Türsteher. Der Inhaber des Lokals sagt, vom SÜDKURIER angesprochen, er habe zunächst gestutzt, als die Personen den Gastronomieraum betreten haben. Die Männer seien nicht verkleidet gewesen. Sie hätten eine Art Monteurkleidung getragen und einheitliche, rote Jacken.

Mögliche Schritte im Fall einer Attacke Zu dem Fall gibt es derzeit noch keine formelle Anzeige. Die Polizei ermittelt noch. Der Niedergeschlagene ist arbeitsunfähig und sehr mit seinem Gesundheitszustand beschäftigt. Grundsätzlich kann in solchen Fällen auf mehrere Arten reagiert werden:



- Abwarten, bis die Polizei zu Ende ermittelt hat. Die Beamten können dann von sich aus den Fall zur Anzeige bringen.



- Einen Anwalt nehmen und diesen beauftragen, die richtigen Schritte einzuleiten.



- Selbst sofort bei der Polizei eine Anzeige erstatten.



- Bei der Staatsanwaltschaft selbst die Täter oder den Vorgang anzeigen.

Die Männer sollen sich spät abends gegen Mitternacht an einem Tisch in dem Lokal gruppiert haben. Das spätere Opfer saß entfernt davon gleich beim Eingang.

Der Angegriffene schildert dem SÜDKURIER die Abläufe weiter so. „Es waren nach meiner Beobachtung drei Männer in Arbeitskleidung da. Einer stand dann auf, kam zu mir an den Tisch. Meine Frau saß bei mir, sie ist blond und schlank. Der Mann kam zu uns und erzählte etwas von einer Wette mit seinen Begleitern bezüglich meiner Frau. Dann schlug er mir unvermittelt brachial ins Gesicht. Ich stürzte auf den Boden und wurde dort noch getreten. Die Gaststätte war zu diesem Zeitpunkt so gut wie leer.“

Dieses Foto stammt vom Abend des Fastnachts-Donnerstags 2023 und zeigt die Polizei an der Färberstraße. Trotzdem wird ein Mann an der Kneipenmeile gegen Mitternacht schwer niedergeschlagen. | Bild: Sprich, Roland

Das Opfer schildert weiter: „Ich konnte mich schließlich ins Freie retten. Dort waren mehrere Einsatzkräfte und der Türsteher.“ Was dann geschah, macht den Fall merkwürdig: Die Täter konnten unerkannt gehen. Obwohl polizeiliche Einsatzkräfte an der Bar standen, gab es keine Aufnahme der Personalien und schon gar keine Festnahme. In der Bar soll der Boden blutig gewesen sein.

Die Idylle trügt: In Villingens Färberstraße ermittelt die Polizei seit Wochen in einem brutalen Fall von Körperverletzung. | Bild: Trippl, Norbert

Der Stand des Verfahrens heute, kurz nach Ostern: Laut Jörg-Dieter Kluge ermittelt die Polizei seit Wochen auch in Norddeutschland. Kluge bestätigt Informationen des SÜDKURIER, wonach die Männergruppe in der Monteurkluft wohl echte Arbeiter gewesen sein müssen und nicht etwa eine verkleidete Männergruppe. Nach Erkenntnissen des SÜDKURIER ermittelt die Polizei auch in einer norddeutschen Großstadt nach den vom Tatort verschwundenen Personen.

Eigentlich wollte er die Färberstraße meiden

Das Opfer des Angriffs ist ein 1,87 Meter großer Mann aus einer anderen Kreisgemeinde. Beruflich ist er im Oberzentrum verortet. Er sagt: „Ich bin selbst kein Fastnachter und wollte an dem Abend nur meine Frau abholen, die mit mehreren guten Freunden unterwegs war. Als ich sie traf, wollten die Freunde noch einen Absacker trinken gehen.“

Und weiter: „Wir trafen uns in der Bar und unsere Freunde wechselten schon in ein Lokal auf der anderen Straßenseite. Meine Frau und ich blieben zu weit noch kurz sitzen. Dann kam der Mann vom anderen Tisch. Ich weiß noch, wie ich zuvor noch dachte, bloß nicht in die Färberstraße. Ich habe mich aber dann doch auf einen Drink dort eingelassen.“

Die städtischen Ordnungshüter auf einem Patrouillengang durch Villingen im Jahr 2021. | Bild: Stadt Villingen-Schweningen

Der 52-Jährige hadert heute, nicht auf seine innere Stimme gehört zu haben und sagt – immer noch fassungslos: „Auch meine Frau ist von den Vorgängen schwer geprägt. Sie stand eine Woche unter Schock, weil sie alles mit ansehen musste.“

Die Stadt Villingen-Schwenningen versucht, die Kneipenmeile zu regulieren. Öffnungszeiten wurden jetzt erst verkürzt, um nächtliche Exzesse zu verhindern.