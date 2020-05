Villingen-Schwenningen vor 34 Minuten

Schwenninger Norma-Räuber: Polizei geht in Öffentlichkeitsfahndung

Das Landeskriminalamt hat jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern gegen einen Tatverdächtigen eingeleitet, der am Freitag, 17. April, gegen 10 Uhr in der Filiale des Norma-Lebensmittelmarktes in der Harzerstraße in Schwenningen einen Kassenmitarbeiter mit einem Messer bedroht hatte.