Der Handel ist durch die Corona-Krise gebeutelt. Daher wollte die Stadtverwaltung 100 000 Euro in eine neue Weihnachtsbeleuchtung in VS-Schwenningen investieren. Doch die Stadträte im Verwaltungs- und Kulturausschuss machten nicht mit.

Das Geld ist ein Überschuss der stadteigenen Wirtschafts- und Tourismus-Gesellschaft und stammt aus den Grundstücksverkäufen in der Oberen Waldstraße. Liegenschaftsamtsleiterin Elke Zimmermann betonte, dass die alte Kette kaum noch zu gebrauchen sei, es sei eine „Flickschusterei“. Doch angesichts der desolaten Haushaltslage gab es für die Neuanschaffung keine Mehrheit.

Grundsätzlich sprachen sich die Stadträte für diese Investition aus, nur nicht dieses Jahr. CDU-Sprecher Klaus Martin schlug dagegen vor zu prüfen, ob nicht sechs Wochen vor Weihnachten auf die Parkgebühr verzichtet werden könne. Nicola Schurr (SPD) plädierte für die Ausgabe, durch die Corona-Krise seien Handel und Gastronomen stark betroffen. Die AfD befragte sogar ihre Mitglieder, wie Olaf Barth deutlich machte. Die waren mehrheitlich für eine neue Beleuchtung. Zwei Stadträte stimmten für den Verwaltungsvorschlag, 12 waren dagegen, bei einer Enthaltung. Angeregt wurde auch, dass sich die Händler an einer neuen Beleuchtung beteiligen könnten. Dunkel wird es in Schwenningen nicht sein, was Nicola Schurr befürchtete, die Straßenleuchten funktionieren auch an Weihnachten.