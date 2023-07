Museumslandschaft geht man ab sofort in Schwenningen – das neue Bürk-Areal entsteht und lädt ein, die Uhrenstadt neu zu träumen. Im Mittelpunkt des neu gestalteten Bürk-Areals steht ein Freiraum, der in den Räumen entstanden ist, die bisher Sonderausstellungen vorbehalten waren.

Gestern und heute

Die eigene Stadt träumen sei jetzt angesagt, erklärt Museumsleiter Stephan Rößler, und man folge mit der konzeptionellen Neugestaltung des ehemaligen Uhrenmuseums anderen Museen, die sich schon seit längerem auf den Weg gemacht haben, das gestern erlebte in einen Kontext mit dem aktuellen Geschehen zu bringen. „Wir wollen weg vom verstaubten Image und Museum neu erlebbar machen“, so Rößler am Eröffnungsabend.

„Mir gefällt diese Art der Ausstellung“, lobte OB Jürgen Roth und betonte die Aufgabe der Politik, solche Veränderungen positiv zu begleiten. „Unsere Stadt ist immer in Bewegung“, so der OB, und es müsse erlaubt sein zu träumen. Viele der Gäste am Eröffnungsabend sahen dies genauso und zeigten sich begeistert vom neuen Konzept.

Genauso lebendig wie hier angedacht müssen sich auch die teilweise verödeten Innenstädte verhalten und sich öffnen, regt beispielsweise Töni Schifer an. Man solle bestehende Leerstände wieder mit Leben füllen, so der Gründer des Vereins MPS-Studio. In Berlin gebe es sehenswerte Beispiele, wo es gelungen sei, Läden und Handwerksbetriebe zusammenzuführen und so eine neue Lebendigkeit in ehemals verödete Einkaufsstraßen zu bringen. Genau hier will auch Stephan Rößler ansetzen, dem es beispielsweise wichtig ist, über die Verbindung „Ob dem Brückle“ zwischen dem alten Schwenningen mit dem Bürk-Areal und der Fußgängerzone eine Einheit herzustellen. So fordert eine besondere Pinnwand im Freiraum auch dazu auf, Schwenningen neu zu träumen und eigene Ideen einzubringen. Mit farbigen Punkten kann hier jeder die ehemalige Uhrenstadt praktisch mitgestalten.

Dass es im neu gestalteten Museum einen Raum gibt, wo man sich treffen und miteinander ins Gespräch kommen kann, finden Sabine Kärcher und Renate Trefzer „fantastisch“. Solch ein Ort für eine Begegnung auf Augenhöhe und ohne die Schwelle eines Museums, die man überschreiten müsse, fehle in Schwenningen bisher, urteilen die Damen, die beide Mitglied im Freundeskreis Städtischer Museen sind.

Nächste Aktion am Wochenende

Die nächste Veranstaltung rund ums Bürk-Areal unter dem Titel „(Un)Kräuter“ mit Lars Zimmermann findet am Samstag, 29. Juli, von 15.30 bis 17.30 Uhr und am Sonntag, 30. Juli 2023, von 11 bis 13 Uhr statt. Unkräuter leben überall zwischen Asphalt und Betonplatten. Viele von ihnen sind genauso schön wie ihre in Blumenkästen angesiedelten Verwandten. Jetzt werden die oft unbeachteten Mitbewohnerinnen sichtbar gemacht. Aus Plastikresten sollen kreative Street-Art-Unkräuter entstehen, die dann in Mauer- und Bodenritzen im Außenraum des zukünftigen Museumsquartiers Bürk eingesetzt werden. Von dort aus geht es hinaus in die Innenstadt Schwenningens. Teilnehmer können bunte Plastikreste mitbringen wie Joghurtbecher, Shampooflaschen oder anderes Verpackungsmaterial. Der Workshop richtet sich an die ganze Familie ab sechs Jahren. Kinder unter zwölf Jahren können nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen. Anmeldung unter buerk@villingen-schwenningen.de, Kosten entstehen keine, heißt es in der Ankündigung.